Choques y banderas rojas, los riesgos para Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita

Sergio Pérez, pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita 2022. Foto: Twitter @F1

Tras haber realizado una histórica clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita en su edición de 2022, Sergio Pérez saldrá desde la primera posición en la parrilla para la carrera del domingo. En un Circuito de Yeda que se caracterizó por no ser específicamente ideal para los rebases (este año es su segundo en el calendario), los riesgos para el piloto mexicano pasan por los continuos accidentes que suceden entre los estrechos muros y límites de pista.

Para ejemplo la sesión del día. La actividad se vio interrumpida en dos ocasiones debido a la presencia de banderas rojas como consecuencia de las colisiones de Nicholas Latifi de Williams y de Mick Schumacher de Haas. El canadiense durante la Q1 y el alemán en la Q2. Este último con un fortísimo golpe que generó una incertidumbre importante sobre su estado de salud. Finalmente se confirmó su bienestar, pero tuvo que ser trasladado al hospital para más chequeos.

La pista de Yeda cumple su segundo año en el calendario de la Fórmula 1. Las vueltas de alta velocidad y los muros como límites han generado que los pilotos tengan especial cuidado y atención en el desarrollo de las vueltas. El mismo Checo ha dicho en más de una ocasión que este fin de semana es de los más difíciles que tiene la temporada de la máxima categoría del automovilismo.

Accidente de Mick Schumacher en la Q2 de la clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita. Foto: @F1

En 2021, el piloto mexicano de 32 años de edad tuvo que abandonar el Gran Premio tras protagonizar un choque con otro monoplaza en la vuelta 15 de la carrera, debido al poco espacio y al amontonamiento que se generó justamente después de una relanzada de carrera (también por otro accidente). Los daños en el RB16B no le permitieron continuar en lo que era la penúltima jornada de la temporada.

En cuanto a las consecuencia directa, le significó alejarse de la pelea por el tercer puesto en el Mundial que en aquel momento sostenía con el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes. El resultado terminó con el ahora excompañero de Hamilton en la tercera posición de la carrera. El Gran Premio lo ganó Lewis y en segundo lugar estuvo Max Verstappen.

“La carrera de la temporada pasada fue una locura, es un circuito muy exigente y lo será aún más con los nuevos coches. Por desgracia, no terminé la carrera en 2021, así que quiero hacer una carrera limpia y mostrar todo el potencial de este coche”, dijo Pérez previo a la realización del vigente Gran Premio.

Sergio Pérez se quedó analizando el choque que lo dejó fuera del GP de Arabia Saudita en 2021. (Foto: Twitter/@F1)

La primera <i>pole</i>

Lo hecho por Pérez este sábado 26 de marzo pasará a la historia no sólo en su carrera profesional, sino también en el deporte mexicano. Su salida desde el frente de la parrilla para la carrera representará la primera vez que un piloto azteca lo haga.

El tapatío paró el cronómetro en 1:28.200, apenas 0.025 segundos más rápido que Charles Leclerc de Ferrari que se hizo de la segunda plaza. Carlos Sainz Jr. completó el podio tras cruzar la línea de meta 0.202 más tarde.

“Me llevó un par de carreras. Ha sido increíble. Puedo hacer mil vueltas y no creo que pueda batir la que he hecho, ha sido emocionante. No esperábamos mucho comparado con los Ferrari, no enfocábamos en la carrera, pero esperamos seguir así mañana”, dijo al termino del día.

SEGUIR LEYENDO: