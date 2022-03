Brutal accidente de la figura del Ajax y la selección de Camerún en su país: su coche quedó destrozado

Las imágenes del accidente de André Onana en Camerún

Son días en que las grandes figuras del fútbol que militan en Europa se desplazan a sus respectivos países para afrontar la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, tal como lo hizo el jugador camerunés André Onana, quien en el viaje hacia la concentración de su selección sufrió un brutal accidente automovilístico del que se salvó milagrosamente. Su coche quedó destrozado pero él, afortunadamente, se encuentra bien.

Onana, guardameta de 25 años que milita actualmente en el Ajax, ha quedado envuelto en un accidente de tránsito cuando se desplazaba desde Yaoundé hacia Douala para unirse a sus compañeros del combinado nacional de Camerún, quienes se preparan para medirse ante Argelia el próximo viernes 25 de marzo.

Las imágenes de los coches destrozados se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Las fotografías de los coches muestran que se trató de un impacto muy fuerte y hay un video donde se aprecia que hubo varios vehículos implicados, aunque por fortuna nadie salió herido de gravedad.

Así quedó el coche de André Onana, guardameta de la selección de Camerún, víctima de un brutal accidente (@cfootcameroun)

Otro de los coches implicados en el accidente que protagonizó André Onana (@cfootcameroun)

Según informó The Sun, que recopiló datos de los medios locales, el jugador del Ajax viajaba en uno de los vehículos que más dañado quedó pero no era el conductor. Los hechos ocurrieron sobre las 7:30 de la mañana de este martes y, pese a que hubo varias camionetas dañadas, nadie salió herido.

Desde los perfiles de redes sociales de la selección de Camerún han querido llevar tranquilidad y publicaron imágenes André Onana al llegar al complejo donde lo esperaban sus compañeros de equipo. “El portero de los Lions Indomptables se reunió con sus compañeros de equipo en Douala esta mañana. Más miedo que daño por el momento tras el accidente de tráfico que sufrió esta madrugada en Sombo. André Onana se someterá a exámenes médicos en profundidad en un centro hospitalario de Douala”, comunicaron.

La selección de Camerún confirmó que André Onana se hará estudio médicos para descartar cualquier lesión tras el accidente (@LIndomptables)

André Onana llegó sano y salvo a la concentración de Camerún (@LIndomptables)

Onana, que según informaron medios de Italia acaba de firmar con el Inter de Milán, ha vuelto a ser noticia tras ese dopaje positivo involuntario –tomó por error una pastilla de su mujer embarazada– que lo marginó de las canchas por varios meses durante la temporada 2020/21. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo su sanción y volvió a jugar hace un tiempo con el Ajax, pero ha decidido no renovar su contrato con el club neerlandés.

“Durante mi suspensión tuvimos cinco o seis encuentros. No pudimos ponernos de acuerdo sobre mi salario. El Ajax me ofreció la mitad de mi salario durante mi suspensión, pero eso no fue lo único que no me gustó. Era aceptar o no. Por eso decidí parar las negociaciones. Si lo pienso ahora, me sigue doliendo. Quiero explicarme, para que los aficionados sepan realmente la verdad”, reveló en una entrevista con el periódico De Telegraaf.

