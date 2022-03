“No le sirven a nadie”: David Faitelson arremetió contra las Chivas y el América

David Faitelson arremetió contra Chivas y América por su crisis deportiva (Foto: José Méndez/EFE)

Han transcurrido once jornadas del torneo Grita México Clausura 2022 y dos de los equipos más tradicionales no han podido ser protagonistas. Águilas del América y Chivas del Club Deportivo Guadalajara se encuentran lejos de los primeros puestos de la tabla general y las exhibiciones de futbol al interior de las canchas en las que se han presentado han dejado qué desear entre la afición. En ese sentido, David Faitelson aseguró que su desempeño no es funcional para la industria deportiva del país.

“América y Chivas no son hoy lo que dicta su sagrada historia y así no le sirven a nadie, ni a ellos mismos, ni a sus millones de aficionados, ni a una industria que en gran parte depende de su vigor y alegría para sostener los niveles de interés y de ventas”, escribió por medio de su cuenta verificada de Twitter @Faitelson_ESPN.

La rivalidad que se ha construido a lo largo de la historia de ambos equipos ha logrado polarizar a toda la afición en cada uno de los encuentros que disputan. Sin embargo, en los últimos años los partidos que han entablado se encuentran lejos de la espectacularidad que llegaron a demostrar cuando Cuauhtémoc Blanco y Adolfo Bautista rivalizaban en el césped del Estadio Azteca o el Estadio Jalisco.

El periodista aseguró que las dos instituciones no sirven a los intereses del futbol mexicano (Foto: Youtube/Fino Boxing)

Si bien ambos cuadros han sido objeto de críticas en los torneos más recientes, las quejas se acentuaron cuando entablaron la más reciente versión del Clásico Nacional. En la jornada 10, en el que sería uno de los encuentros más esperados del torneo, los jugadores dirigidos por Fernando Ortíz y Marcelo Michel Leaño finalizaron los 90 minutos sin haberse hecho daño. El resultado, a ojos de diversos expertos, fue reflejo de la baja calidad futbolística de los equipos.

