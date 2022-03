Fórmula 1: Así fueron los entrenamientos libres de ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Bahréin

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 18, 2022 Red Bull's Sergio Perez during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

De forma oficial ha dado inicio la temporada 2022 de la Fórmula 1 con la puesta en marcha del Gran Premio de Bahréin en su etapa de entrenamientos libres. Las primeras prácticas del año han dejado algunas sorpresas como los problemas de Lewis Hamilton en Mercedes o bien, la presencia de los pilotos de Haas dentro de los diez primeros lugares. Sergio Pérez mantuvo un desempeño discreto al conseguir las posiciones décima y séptima.

A bordo del RB18 de Red Bull Racing, el mexicano no mostró mayor rendimiento durante las sesiones libres, ni por la mañana ni por la noche. No obstante, es común que las escuderías, así como los pilotos se “guarden” para la FP3, que son los últimos entrenamientos previos a la clasificación. Su coequipero Max Verstappen tampoco realizó un día destacado, por lo que todo da para reafirmar que su rendimiento no fue proporcional a la capacidad del monoplaza.

FP1

La primer sesión del día estuvo marcada por el dominio del francés Pierre Gasly con uno de los dos coches del equipo Alpha Tauri. En alrededor de 22 vueltas a la pista, el ex Red Bull marcó el mejor tiempo de la mañana al registrar 1:34.193 en el cronómetro. A él le siguieron los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc en segundo lugar y Carlos Sainz en tercero. Ambos con menos de medio segundo de diferencia.

Primer entrenamiento libre del GP de Bahréin. Foto @F1

George Russell consiguió el cuarto mejor registro en su primera vez como piloto fijo de Mercedes (en 2020 manejó un monoplaza de la escudería de la estrella ante la baja de Lewis Hamilton por Covid-19 en el GP de Bahréin). La quinteta se completó con la presencia del vigente campeón del mundo Max Verstappen.

El mexicano, único latinoamericano en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo, completó 22 vueltas y su mejor cronómetro fue de 1:35.050 que le valió la décima posición de la práctica. La diferencia respecto al primer lugar fue de 0.857 segundos.

FP2

Ya por la noche, el desierto de Bahréin fue testigo del alza en el rendimiento de todos los corredores. Especialmente del neerlandés Verstappen que logró la vuelta más rápida al parar el reloj en 1:31.936. La constante en los entrenamientos fueron Leclerc, Sainz y Russell quienes de nueva cuenta ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Segundos entrenamientos libres del GP de Bahréin. Foto: @F1

En el quinto puesto apareció el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso de Alpine. Checo Pérez finalizó la práctica séptimo por detrás de Valtteri Bottas. Mick Schumacher, Lewis Hamilton y Kevin Magnussen completaron los primeros diez cronómetros. En cuestión de equipos, es destacable la presencia de los dos monoplazas de Haas dentro de estos.

Completadas las actividades del primer día de la temporada 2022, los entrenamientos libres tres y la clasificación son los siguientes compromisos a encarar por escuderías y pilotos. Los FP3 están programados para realizarse el sábado 19 de marzo en punto de las 06:00 horas, tiempo del centro de México. La clasificación será tres horas más tarde el mismo día.

Finalmente, la carrera para definir el primer Gran Premio del calendario está programado para correrse el domingo 20 a las 09:00 horas. Sergio Checo Pérez encara su segunda temporada como Bull y con las ilusiones renovadas, pues en sus propias palabras, tiene como meta lograr el campeonato del mundo. En objetivos más cercanos están poder conseguir una renovación con el equipo austríaco y superar el número de podio conseguidos en 2021 (cinco).

