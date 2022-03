Por qué Max Verstappen no es protagonista de la nueva temporada de Drive To Survive

Max Verstappen no participó de la nueva entrega del documental (Reuters)

El pasado viernes 11 de marzo se estrenó la tan esperada cuarta temporada de Drive To Survive, la serie emitida por la plataforma digital de Netflix que muestra cómo se viven los campeonatos mundiales de la Fórmula 1 desde adentro y los problemas entre bastidores de las escuderías y sus pilotos.

Esta nueva entrega, que cuenta con diez capítulos de 40 minutos en promedio, se centró en durante una buena parte de los artículos en la disputa por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton durante todo el torneo. Sin embargo, antes de su estreno sorprendió que el piloto neerlandés anunciara que no iba a formar parte del proyecto. “Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar”, explicó Mad Max en octubre durante una entrevista con la agencia AP.

La nueva entrega retrata la batalla entre Hamilton y Verstappen por el título (Reuters)

“Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero que sucedan hechos y cosas reales”, expresó el corredor de 24 años en lo que había sido la previa del GP de Estados Unidos, país en el que la Fórmula 1 aumentó su popularidad entre los ciudadanos norteamericanos en parte gracias a la serie en cuestión.

“Entiendo que debía hacerse para aumentar la popularidad en Estados Unidos. Pero por mi parte como piloto, no me gusta ser parte de ella”, continuaba el actual campeón del mundo. “Soy un chico normal y crecí en un pueblo pequeño. Todas estas cosas, el drama, simplemente no es para mí. No es mi mundo”, reconoció.

Lo cierto es que en las ediciones anteriores, Drive To Survive mostró algunas rivalidades que dieron mucho de qué hablar como la que protagonizaron Esteban Ocon y Sergio Checo Pérez durante su etapa como compañeros en Force India (ex Racing Point y actual Aston Martin), o la del propio Verstappen con Daniel Ricciardo en Red Bull.

Verstappen defenderá el título a partir del próximo 20 de marzo (Reuters)

Finalmente, tras el estreno, la joven estrella de la escudería austríaca volvió a tocar el tema ante la BBC: “Solo vi dos episodios, pero no me impresionó mucho. Simplemente no es lo mío, fingir rivalidades”.

Dentro de ésta nueva entrega hay un capítulo que se enfoca en el equipo estadounidense de McLaren con las luchas entre Daniel Ricciardo y su compañero británico Lando Norris por alcanzar los topes de velocidad. “Lando y Daniel son dos grandes personas que conozco, son personajes realmente geniales e inmediatamente en el segundo episodio parece que no son muy amigables entre sí, y para mí eso no es correcto y es por eso que tampoco soy parte de eso. Pero ese efecto también se agota. Creo que ahora hemos superado esa etapa y, en mi opinión, es más como un reality show”, explicó el neerlandés sobre la serie, quien afirmó que en su momento ayudó a captar el interés de la audiencia menos interesada en la competencia.

