Ladrones ingresaron a la casa de Pogba durante la eliminación del Manchester United: “Nos sacaron lo más valioso que teníamos”

Paul Pogba llevó tranquilidad al informar que sus hijos no sufrieron heridas (Reuters)

Paul Pogba vivió esta semana uno de los peores días de su vida porque después de la dura eliminación de Manchester United ante Atlético de Madrid por la Champions League, se enteró de que unos ladrones habían entrado por la fuerza a su domicilio en el que se encontraban sus hijos. El jugador de 29 años contó mediante una publicación que afortunadamente no hubo violencia en el episodio, pero que ya no se siente seguro en su propio hogar.

El hecho ocurrió este martes por la noche, justo cuando el futbolista estaba en Old Trafford disputando el duelo de revancha por los octavos de final del certamen internacional. En una modalidad repetida tanto en Inglaterra como en Francia, los delincuentes aprovecharon en el partido para irrumpir en la casa del deportista, sabiendo que éste no se encontraba allí.

“La noche pasada nuestra familia vivió la peor pesadilla cuando nuestro hogar fue irrumpido por ladrones mientras nuestros bebés dormían en su cuarto. Los delincuentes estuvieron menos de cinco minutos, pero en ese tiempo nos sacaron lo más preciado que nosotros teníamos... nuestra sensación de seguridad”, escribió Pogba en un posteo en Instagram que se viralizó de inmediato.

El posteo de Paul Pogba

El jugador del Manchester United explicó que el hecho ocurrió durante el encuentro contra el Atlético de Madrid que su equipo perdió 1 a 0: “Sabían que (mi esposa y yo) no estaríamos en casa”. Una vez terminado el encuentro, se enteró de lo ocurrido y regresó lo más pronto posible a su hogar: “Mi esposa y yo corrimos sin saber si nuestros hijos estaban sanos. Como padre, no hay sentimiento peor en este mundo del de no estar allí para proteger a nuestro niño y sinceramente espero que nunca más nadie sienta lo que yo sentí anoche”.

La policía ha actuado pero se desconoce si el ex mediocampista de la Juventus tenía cámaras de seguridad, motivo por el cual ha pedido ayuda a la comunidad. “Es por esta razón que me gustaría ofrecer una recompensa para cualquiera que tenga una pista para ayudarnos Por favor envíe cualquier información a rewardpogba@gmail.com”, señaló en otra publicación.

Afortunadamente no hubo heridos tras lo sucedido y el futbolista no detalló qué fue lo que los ladrones se llevaron de su hogar. Sin embargo, insistió en que ya no se siente seguro durmiendo allí.

Lamentablemente, este tipo de noticias no es nueva en Europa. En los últimos años Inglaterra y Francia han sido escenarios de robos similares que también han ocurrido, aunque en menor medida, en Italia y España. Algunas de las víctimas han sido deportistas como Ángel Di María, Mauro Icardi, Marquinhos, Robin Olsen, Dani Alves, Cristian Ansaldi, Joaquín Correa, Kevin-Prince Boateng, Karim Benzema y Jordi Alba, todos mientras disputaban algún encuentro con sus respectivos equipos.

