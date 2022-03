Faitelson descartó enemistad con Canelo Álvarez pese a constantes críticas

(Foto: Cuartoscuro.com//Instagram/@canelo)

Saúl Canelo Álvarez se convirtió en el máximo campeón unificado del supermediano en el boxeo mundial. A lo largo de su trayectoria se ha visto envuelto en una serie de críticas y comentarios que han puesto en duda su carrera como púgil profesional.

David Faitelson, analista deportivo de ESPN, ha sido uno de los constantes analistas de las peleas del tapatío. Incluso ambos personajes han llegado a tener debates elevados de tono en programas deportivos por lo que se creyó que había cierta enemistad entre Faitelson y Canelo.

Sin embargo, el propio periodista deportivo aclaró la situación. En entrevista con Erik El Terrible Morales para el podcast Un Round Más, David Faitelson habló de su relación con Saúl Álvarez y borró cualquier indicio de rivalidad u odio.

Y es que una de las cualidades del periodista deportivo consiste en tener una opinión de la mayoría de los temas deportivos, es decir que siempre busca la manera de cuestionar, poner en duda o iniciar una polémica con sus comentarios. En relación a las peleas de Álvarez, siempre ha opinado sobre el rendimiento y estrategia de Saúl.

Faitelson dejó en claro que no tiene ningún tipo de mal entendido con el mejor libra por libra en la actualidad. Aceptó que constantemente se le critica por el tipo de rivales que pacta, pero que todo queda en un análisis deportivo y le reconoció su trayectoria como boxeador profesional

“Yo no tengo nada contra él, independientemente de un análisis boxístico, de que si sus rivales han sido importantes o no, de que el ha sido un producto más de mercadotecnia o no, independientemente de todo eso hay que reconocerle la carrera que ha hecho”.

También, el especialista deportivo habló de las cualidades de Saúl Álvarez como persona y dejó de lado la figura mediática que actualmente es. Confesó aquello que admira del Canelo:

“En Saúl se admiran muchas cosas. Yo admiro mucho la capacidad que tiene para involucrarse en temas sociales. De pronto si alguien aparece en Twitter que necesitan una operación , alguna ayuda, enseguida él se brinda para poder ayudar, eso está bien”, sentenció Faitelson.





