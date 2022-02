Hamilton defendió al piloto que protagonizó el accidente que decantó en una definición histórica de la Fórmula 1

Nicholas Latifi fue atacado violentamente en las redes sociales y Lewis Hamilton lo defendió (Foto: Reuters)

Múltiples factores terminaron incidiendo en la inesperada derrota de Lewis Hamilton ante Max Verstappen durante la última vuelta de la carrera que cerró el calendario del 2021 de la Fórmula 1. Aquella maniobra en el giro definitorio quedará para la historia, pero ese mismo relato tendrá como protagonista central a Nicholas Latifi. El corredor de Williams tuvo un insólito accidente y obligó al ingreso del auto de seguridad, que luego permitiría el acercamiento del piloto neerlandés a su rival británico.

La cadena de los hechos que definieron el GP de Abu Dhabi tuvo como eslabón inicial, entonces, este choque de Latifi. Aquella situación lo puso en el centro de la escena y también de las violentas críticas de los fanáticos. A pesar de que pasaron las semanas, el canadiense sigue siendo hostigado por aquel involuntario golpe contra los muros que cambió la definición de la Fórmula 1 y hasta tuvo que contratar guardaespaldas durante sus vacaciones ante las amenazas.

Lejos de mostrar algún rencor con su colega, Hamilton salió en su defensa durante las últimas horas en la primera aparición pública que tuvo tras su extenso silencio. “En última instancia, no creo que haya habido un gran cambio o cambio, o que estas plataformas sociales hayan hecho suficiente trabajo. Todavía tenemos que presionar para que hagan cambios. La salud mental es algo real y, a través de estas plataformas sociales, las personas sufren abusos. Nadie se merece eso y eso nunca debe ser tolerado”, planteó Lewis sobre los violentos ataques a Latifi en redes sociales que derivaron en serias amenazas.

“Las empresas de redes sociales pueden cambiar estas cosas y hacer cambios, pero no parecen hacerlo lo suficientemente rápido. Creo que solo debemos seguir aplicando presión. Estuve en contacto con Nicholas, tiene todo mi apoyo y sé lo difícil que puede ser en esas situaciones. Es importante para él saber que tiene el apoyo de las personas que lo rodean”, aclaró el siete veces campeón del mundo.

George Russell, flamante fichaje de Mercedes en reemplazo de Valtteri Bottas y ex compañero de Latifi en Williams, también se refirió a lo sucedido: “Creo que se necesita hacer más por los atletas, por la gente que está bajo los reflectores, debido a que la gente en su computadora, detrás de un teclado, cree que tienen derecho a decir lo que quiere. Casi se olvida que todos son humanos... Algo se necesita hacer y me sentí muy mal por Nicholas”.

* El accidente de Latifi que cambió la definición de la Fórmula 1

El hombre que inició su trayectoria en la F1 como piloto de pruebas de Racing Point pero está al mando de un Williams desde el 2020 ya había expresado a fines de diciembre el constante asedio que estaba recibiendo. “Me he mantenido alejado de las redes sociales para dejar que las cosas se calmen a partir de los eventos de la última carrera. He recibido miles de mensajes en mis cuentas de redes sociales, públicamente y a través de DM (Mensaje privado). La mayoría me ha apoyado, pero también ha habido mucho odio y abuso. Usar las redes sociales como un canal para atacar a alguien con mensajes de odio, abuso y amenazas de violencia es impactante, y algo por lo que hoy estoy aquí gritando”, había expresado en una carta que publicó en su sitio.

Latifi fue protagonista de un insólito accidente cuando faltaban poco menos de seis vueltas para el cierre de la carrera mientras peleaba por el último lugar con Mick Schumacher. Impactó contra un paredón, obligó al ingreso del safety car y le permitió a Verstappen recortar la extensa distancia que le había sacado Hamilton a lo largo de más de 50 vueltas. “Estábamos realmente luchando por el agarre en la siguiente secuencia de curvas, y especialmente donde terminé saliendo. Ha sido una curva complicada todo el fin de semana para mí, así que, con neumáticos sucios y aire sucio, cometí un error. No estaba al tanto de la situación de la carrera hasta entonces. Obviamente, nunca fue mi intención influir en eso sin darme cuenta, pero cometí un error y arruiné mi propia carrera”, explicó por entonces.

Aquella definición todavía resuena hasta hoy, cuando falta un mes para el inicio de la nueva temporada. Las autoridades de la Fórmula 1 decidieron desplazar de su cargo al director de la carrera que facilitó el acercamiento de Verstappen y también anunciaron que implementarán un VAR para analizar este tipo de maniobras en el futuro. Al mismo tiempo, Hamilton reapareció después de varias semanas de incertidumbre y estuvo en la presentación del nuevo Mercedes. “Obviamente fue un momento difícil para mí. Fue un momento en el que realmente necesitaba dar un paso atrás y concentrarme en el presente”, reconoció.

