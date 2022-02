Las primeras imágenes de Lewis Hamilton a bordo del nuevo Mercedes con el que buscará volver a protagonizar la Fórmula 1

El piloto británico giró por primera vez en el nuevo auto de la escudería

La temporada 2021 quedó marcada como una de las más apasionantes en la historia de la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dhabi tuvo todos los condimentos, incluida una última vuelta que, a pesar de la polémica por el ingreso del Safety Car, tuvo a Max Verstappen como el más rápido tras sobrepasar a Lewis Hamilton para llegar primero a la bandera a cuadros y coronarse campeón de la máxima categoría del automovilismo por primera vez.

Con el paso del tiempo, varios rumores indicaron que el piloto británico podría anunciar su retiro de la F1, pero finalmente decidió seguir como la cara de Mercedes, que ya presentó lo que será la versión W13 de la Flecha de Plata, el nuevo monoplaza con el que la escudería alemana intentará recuperar el título de pilotos y conseguir su campeonato de constructores número nueve de manera consecutiva.

Tras la presentación del nuevo auto, que volvió al color plateado tradicional, tanto George Russell -reemplazó al finlandés Valtteri Bottas- y Hamilton salieron a la pista en el mítico circuito de Silverstone, en Inglaterra. En sus redes sociales, el equipo alemán mostró unas imágenes con cámara a bordo del monoplaza del británico, en el que se pueden divisar los detalles del alerón delantero y el nuevo diseño del coche por el flamante reglamento que estableció la categoría.

La salida a pista fue bajo el formato de un día de filmación para los equipos en el que solo se puede completar un máximo de 100 kilómetros con los neumáticos especiales Pirelli. El shakedown le permitió a la escudería la chance de probar los nuevos sistemas del coche en la previa al viaje rumbo a España para lo que serán los primeros entrenamientos libres de la pretemporada que serán en el trazado de Barcelona del 23 al 25 de febrero.

Así es el nuevo Mercedes que conducirá Hamilton en la temporada 2022 (@F1)

Durante el show que montó Mercedes para mostrar la nueva versión con la que competirá en 2022, Hamilton habló por primera vez de cómo vivió la atrapante definición del título que perdió en manos de Verstappen. “Nunca, nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago, y es un gran privilegio trabajar con este gran grupo de personas. Realmente sientes que eres parte de un equipo y parte de una familia, trabajando hacia ese objetivo común. No hay sensación como esa”, expresó en el evento que también tuvo la presencia del líder de la escudería, Toto Wolff, y de George Russell, el joven piloto también británico.

“Sí, obviamente fue un momento difícil para mí. Fue un momento en el que realmente necesitaba dar un paso atrás y concentrarme en el presente. Tenía a mi familia a mi alrededor y creaba grandes momentos”, reconoció. “Eventualmente llegué a un punto en el que decidí que iba a trabajar con Toto y George. Es emocionante ver entrar a George y traer su energía. Ya puedo sentir eso en todo el equipo. Creo que será una temporada emocionante”, agregó con un elogio a su nuevo compañero.

Por último, se refirió a la dramática última vuelta en Abu Dhabi con Verstappen y a los cambios que introdujo la Fórmula 1 con el alejamiento de Michael Masi, el director de carrera apuntado por habilitar que el piloto de Red Bull pudiera posicionarse detrás del Mercedes de Hamilton para la definición.

“No he vuelto a ver la carrera, la recuerdo y la he revisado mentalmente varias veces. No recuerdo qué le dije a Max. No lo he revisitado, no miro hacia atrás sino hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, nada cambiará lo que sentí entonces. Es bueno que la FIA dé pasos para mejorar. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a sucederle a nadie en el deporte, nunca más”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: