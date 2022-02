Novak Djokovic confirmó que aún no se vacunó contra el coronavirus: cuándo volverá a jugar

Novak Djokovic volverá a jugar este lunes en Dubai (Reuters)

Novak Djokovic se mostró contento de poder jugar al tenis en los próximos días en Dubai, tras lo suceddo en el Abierto de Australia, cuando fue deportado del país océanico. El serbio tiene previsto participar del ATP que comenzará el próximo lunes en este el emirato del Golfo, en el que la vacuna contra el covid no es obligatoria.

“Me alegro de poder volver a jugar el lunes (...) Echo de menos el tenis después de todo lo que he pasado”, declaró el número 1 del mundo ante la prensa durante una visita al pabellón de su país en la Exposición Universal de Dubai.

Su rechazo a la vacuna contra el covid hizo que no pudiese participar en enero en el Abierto de Australia, primer gran torneo de la temporada, lo que dio paso a un culebrón judicial y a la victoria final de Rafael Nadal, su gran rival en la pugna por ser el tenista con más Grand Slam de la historia (el mallorquín alcanzó en Melbourne el 21º grande de su carrera, por los 20 de Djokovic y Roger Federer).

Más tarde, en su primera entrevista a un medio serbio desde el Abierto de Australia, Djokovic aseguró que lo ocurrido le da “un motivo suplementario para jugar mejor que nunca”, declaró a la televisión pública de su país (RTS). En una entrevista a la cadena británica BBC, el serbio se mostró dispuesto a “pagar el precio” de no poder jugar para no contravenir sus convicciones contra la vacuna.

Novak Djokovic agradeció a su país por el apoyo que recibió (Reuters)

El serbio reiteró que no piensa vacunarse, aunque no descartó hacerlo en un futuro: “Tengo el espíritu abierto... Todo es posible en la vida, veremos como evoluciona la situación, pero por el momento he decidido no hacerlo” y lamentó que lo reelacionen con los movimientos antivacunas.

La perspectiva de una participación en Roland Garros y Wimbledon parece factible en la medida en que Francia y el Reino Unido están suavizando las restricciones sanitarias, pero la vacuna sigue siendo necesaria para participar en el US Open en agosto. Queda mucho para entonces, pero en marzo hay previstos dos Masters 1000, la segunda categoría de torneos en el circuito masculino de tenis, Indian Wells (del 7 al 20 de marzo) y Miami (del 21 de marzo al 3 de abril).

“Dependerá de los países en los que se disputen los torneos; estaré preparado y deseo seguir mi carrera”, declaró Djokovic a la RTS. En la entrevista a la BBC el martes pasado, había señalad: “Los principios que llevan a la toma de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que un título sea cual sea”.

Este jueves en Dubai, fue recibido con todos los honores por los responsables del pabellón serbio de la Exposición Universal. “Gracias por haberme recibido de esta manera y presentado todo lo que Serbia tiene de bueno; en un honor formar parte”, declaró a los responsables de su país.

El culebrón vivido en Australia ha dañado la imagen de Djokovic en todo el mundo, pero sigue gozando de una gran popularidad en su país y tanto el gobierno serbio como los ciudadanos dieron muestras de apoyar al tenista desde lo ocurrido.

Con información de AFP

