El entrenador del Inter Miami se rindió ante Gonzalo Higuaín: “Es como un profesor”

Gonzalo Higuaín quiere hacer historia en la MLS (Inter Miami)

Phil Neville, entrenador del Inter Miami de la MLS, habló este jueves sobre el liderazgo del argentino Gonzalo Higuaín y se rindió ante el delantero que se destaca en su equipo. El ex entrenador de la selección femenina de Inglaterra reveló algunos detalles de cómo el experimentado futbolista se ha vuelto fundamental para los jóvenes del plantel.

”Gonzalo ha jugado a los más altos niveles, en el Real Madrid, en el Juventus, y nunca se ha perdido un entrenamiento en Miami”, afirmó Neville, en una rueda de prensa organizada antes del comienzo de la temporada. Así, el ex jugador del Manchester United buscó remarcar la profesionalidad de un jugador que, pese al estar en el ocaso de su carrera, no pierde profesionalismo.

”El otro día en el vestuario tenía a muchos jóvenes jugadores al lado que le pedían consejos, y él les contaba sus experiencias en el Madrid, en el Juventus, en el Nápoles. Era como un profesor con los niños del colegio”, contó el técnico.

Higuaín, de 34 años, juega en el Inter Miami desde 2020 y anotó 12 goles en la última temporada, en la que su equipo acabó undécimo en el Este y no consiguió clasificarse para los playoffs. ”Si este año conseguiremos triunfar será gracias a su profesionalidad y su actitud”, aseguró Neville, que se mostró convencido de que su club cuenta este año con un potencial mucho más alto.

Higuaín marcó 12 goles la última campaña (AFP)

A finales de enero, el ex goleador de la selección argentina había reconocido en dálogo con TyC Sports que estaba muy cómodo viviendo en los Estados Unidos: “Acá vivo tranquilo, logré la estabilidad emocional que quería. Me siento muy feliz, pleno y es una ciudad que me trajo lo que venía buscando todos estos años: tranquilidad y poder hacer cosas cotidianas con mi familia. Acá hay mucho respeto. La gente es muy respetuosa, quieren ver shows cuando van a ver fútbol. Los argentinos que te cruzás te felicitan o te dicen ‘qué buena carrera hiciste’ y decís, ‘qué loco, cómo me insultaban allá y acá recibo felicitaciones’”.

Es evidente que el Pipa ha tomado un rol de líder en el vestuario del Inter Miami con el que se siente a gusto y también sus compañeros, quienes se nutren de sus conocimientos y de su experiencia. Habrá que ver si esta vez el equipo logra cumplir con el objetivo y meterse en los playoffs de la MLS.

Con información de EFE

