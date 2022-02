Jaime Ordiales aclaró los rumores sobre la renuncia de Juan Reynoso

Jaime Ordiales habló sobre la inconformidad de Juan Reynoso con su llegada (Foto: Twitter@FABIANESTAY10)

A un día de su regreso al Cruz Azul como presidente ejecutivo, Jaime Ordiales ha comenzado su labor en La Noria. Una de las primeras dificultades con las que tuvo que lidiar fue la supuesta renuncia que habría presentado el director técnico Juan Reynoso, por supuestas discrepancias en el pasado. No obstante, aunque diversas fuentes aseguraron la inconformidad del peruano, el nuevo directivo se ha dedicado a desmentir las versiones.

En una entrevista con ESPN, el nuevo presidente de La Noria aseguró que no ha recibido ningún documento por el cual Juan Reynoso busque desligarse de la institución. “A mí no me presentó nada. Lo vi entrenar como un profesional. Tuvo una charla con Víctor Velázquez, pero lo vi preparando todo para el juego de mañana que es muy importante y no tengo conocimiento alguno”, aseguró. Incluso, contra las especulaciones por supuestos desencuentros, aseguró que “es el indicado (para Cruz Azul)”.

Información en desarrollo*