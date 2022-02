El inesperado problema que se generó en el vestuario del West Ham tras la violenta agresión de Kurt Zouma a su gato

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Watford - London Stadium, London, Britain - February 8, 2022 West Ham United's Jarrod Bowen celebrates scoring their first goal with teammates Manuel Lanzini and Kurt Zouma REUTERS/Tony Obrien EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Cuando parecía que iba a disiparse el escándalo desatado por el futbolista francés Kurt Zouma, quien apareció en un video pegándole brutalmente a uno de sus gatos, comenzó un nuevo capítulo en la saga. La prensa británica ha informado que este incidente no solamente generó problemas individuales al jugador galo de 27 años sino que también ha provocado un gran revuelo en el vestuario del West Ham.

Según informó en exclusiva el Daily Mail, después de que el propio club londinense le impusiera una sanción, varios compañeros suyos han puesto el grito en el cielo al conocer que Zouma es el mejor pago del plantel. “Los jugadores furiosos en el West Ham demandan un aumento salarial después de descubrir que el pateador de gatos, Kurt Zouma, es el que más gana del club”, apuntó el citado medio.

Más allá de que gran parte de los integrantes del elenco dirigido por David Moyes entienden que deben apoyar y proteger a Kurt Zouma ante la ola de críticas que recibió por parte de la opinión pública, también están furiosos por su elevado salario y planean manifestarlo a las autoridades del club.

El futbolista Kurt Zouma maltrata a su gato

Cuando aterrizó procedente de Stamford Bridge, de donde venía de ser campeón con el Chelsea en la UEFA Champions League (aunque sin mucho protagonismo), se especuló que Zouma llegaba con un contrato muy lucrativo. Según supo Daily Mail, embolsa USD 170.000 a la semana, es decir, casi USD 700.000 al mes. Es una cifra superior a lo que perciben jugadores más determinantes para Moyes, como Declan Rice, Tomas Soucek, Vladimir Coufal o Michail Antonio, entre otros.

El West Ham no va separar del equipo a Kurt Zouma, por lo que estará a las órdenes de su entrenador para el partido de este domingo ante Leicester City correspondiente a la Fecha 25 de la Premier League.

“Entiendo que hay muchas opiniones sobre si debería jugar o no, pero hemos decidido que lo hará y apoyaré eso. No creo que ningún club hubiera actuado tan rápido como lo ha hecho el West Ham. Han hecho un gran trabajo. No disculpo a Zouma, sus acciones fueron terribles y diabólicas, pero hemos decidido que juegue y apoyaremos eso”, argumentó David Moyes en su última conferencia de prensa.

Kurt Zouma estará disponible para jugar con el West Ham este fin de semana (Foto: REUTERS)

Moyes también explicó que desde el club van a ayudar al jugador francés para que entienda la gravedad de sus actos. “Espera que la gente pueda perdonarle por el error que cometió”, agregó el DT escocés. No obstante, con la sanción económica que recibió –fue donada a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), una famosa ONG contra el maltrato animal– y después de perder el apoyo de algunos de sus patrocinadores, es probable que haya aprendido la lección.

SEGUIR LEYENDO: