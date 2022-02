Tagliafico se enfureció con el Ajax tras su frustrado paso al Barcelona: “Me decepcionaron”

Tagliafico rompió el silencio tras su frustrado pase al Barcelona y apuntó contra el Ajax (Foto: Reuters)

Nicolás Tagliafico estuvo a un paso de firmar por el Barcelona en este reciente mercado de pases europeo, pero el Ajax decidió retener al lateral izquierdo. El futbolista de la selección argentina sentía que esa transferencia podía darle un espaldarazo en este año que tendrá el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre. La frustración ante la trunca negociación fue evidente a punto tal que el ex Independiente decidió romper su habitual formalidad para mostrar su enojo.

“En este momento que me llega una oportunidad irrechazable y no me dejan, noto que me decepcionan. Entiendo que las situaciones no eran fáciles, que estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos, tanto a mí porque no puedo lograr lo que yo quiero y al club, porque me retiene. Siento que las oportunidades no se pueden dejar pasar y esta era una oportunidad única. Poder ir a un club como el Barça, para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron. Tampoco hubo claridad para desde el principio decirme que no me iban a ayudar. Me decepciona porque tengo la sensación de que me perjudicó mi profesionalidad, el entrenar siempre bien, nunca dar un problema, tener cada día un buen comportamiento. Es mi mentalidad y mi forma de ser y siempre voy de esa manera, pero veo que a veces te suma y en otras ocasiones te penaliza y te hace plantearte si no es mejor mirar solo por los intereses de uno y tener una actitud diferente para beneficio propio”, explotó el jugador contra la directiva del Ajax en una entrevista que le brindó al diario español As.

El defensor pelea el puesto en el plantel albiceleste con Marcos Acuña y actualmente no está teniendo tanto espacio en el club neerlandés. El entrenador Erik Ten Hag sólo lo colocó como titular en dos partidos y el lateral izquierdo está clausurado por el experimentado Daley Blind, quien tuvo un extenso paso por Manchester United pero acumula casi toda su vida en Ajax. Durante muchos tramos de la estadía de Tagliafico, Blind actuó como marcador central, pero actualmente ese lugar es propiedad del argentino Lisandro Martínez. “No me veía mucho futuro para jugar porque no hubo mucho cambio, no hubo nada diferente. Acá ya conozco todo, sé cómo va a seguir la cosa. El entrenador se decidió por otro compañero y tiene a sus preferidos. No veo cambio, por eso pensé que era el momento ideal para salir y el club no me lo permitió”.

Tagliafico perdió terreno en el equipo titular de Ajax tras cuatro años en el club (Foto: EFE)

“Desde que empezó el torneo, después de la Copa América, tuve lesiones. Además tuve una sanción, por lo que empecé desde atrás y el equipo empezó a consolidarse de una manera en la que yo no estaba, no era parte del once. Empecé a entrenar como siempre lo hago pero empecé a darme cuenta de que el entrenador no me iba a tener en cuenta, no me iba a dar minutos y lo hablé con él, me dijo que había empezado con lesión, que el equipo va bien, que ahora no lo podía tocar, que me siga entrenando... y lo hice”, reconoció el hombre de 29 años que salió de Banfield, pasó por Murcia y fue capitán del Independiente que se consagró campeón de la Copa Sudamericana en el Maracaná.

“En diciembre y enero me encuentro que sumé pocos minutos comparado a lo que venía sumando antes y en la Selección sí sumé minutos, eso me ayudó. Yo siempre intento verle las cosas positivas a todo y entrené más fuerte, entrenar las debilidades que tenía, empecé a entrenar más el gimnasio, a tener más energía, a cuidarme mucho más pero en esta situación uno quiere jugar”, reconoció

Y agregó: “Este mercado era ideal para buscar minutos, aunque nadie me garantiza los minutos en enero, en otro club, con los equipos armados, pero me daba la oportunidad para cambiar de aires. Empezar de cero en otro equipo y el deseo de seguir creciendo sigue estando. Es un momento para salir, encontrar otra motivación. Siento que acá por más que me mantenga a un buen nivel y trabaje no puedo competir por el puesto”.

De cara al Mundial, Tagliafico viene de ser titular en el triunfo ante Chile como visitante pero no estuvo en el siguiente duelo de Eliminatorias ante Colombia por acumulación de amarillas. “Estoy muy tranquilo porque no bajé el rendimiento. Me siento que puedo rendir, no estoy falto de fútbol. Obvio no es lo mismo jugar todos los partidos que jugar cada cuatro partidos, pero sin embargo siento que los entrenamientos de la Selección estoy con mucha energía y es lo que más tranquilo me tiene”, expresó de cara a lo que será el camino rumbo a Qatar 2022.

Tagliafico fue titular en Argentina contra Chile por Eliminatorias (Foto: Reuters)

