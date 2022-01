El gesto de Roger Federer con un tenista que ganó su primer título

Roger Federer saludó a Thanasi Kokkinakis por su consagración (USA TODAY Sports)

No importa cuánto tiempo pase alejado de las canchas, Roger Federer sigue siendo una de las grandes figuras del circuito de tenis. Esta vez, el suizo dio la nota por un noble gesto que tuvo con el australiano Thanasi Kokkinakis, quien este sábado de alzó con el primer título de su carrera profesional al ganar el trofeo en el ATP de Adelaida, uno de los torneos que oficia de antesala del Abierto de Australia.

El propio Kokkinakis compartió en su cuenta de Instagram una captura del sentido mensaje que Federer le envió después de su consagración. “Primer título en casa, gran amigo”, le escribió el suizo al australiano de 25 años, nacido justamente en Adelaida. Luego, el ganador de 20 torneos de Grand Slam, agregó: “Me gusta cómo suena eso, Thanaser. Increíble, sigue así”.

Kokkinakis ganó su primer título en el ATP 250 de Adelaida (Reuters/Molly Darlington)

El flamante campeón del ATP 250 no pudo ocultar su admiración por el actual número 16 del ranking mundial y le respondió: “Tú eres el hombre”. Cuando compartió la captura de la conversación con sus fanáticos, escribió sobre su ídolo: “Él aún es el GOAT (sigla que quiere remite a la frase Greatest of All Times o el mejor de todos los tiempos)”.

Federer, que en los últimos 18 meses ha pasado en tres ocasiones por el quirófano a causa de una persistente lesión en su rodilla derecha, no disputará el Abierto de Australia y es probable que recién vuelva a las canchas a mediados de 2022 por lo que su participación en Roland Garros y Wimbledon también es una incógnita. Sin embargo, a partir de este intercambio con Kokkinakis queda claro que el nacido en Basilea sigue el día a día del circuito con notable atención.

El mensaje que Federer le envió a Kokkinakis

Thanasi Kokkinakis (145º del mundo), conquistó su primer torneo ATP este sábado en su ciudad natal al derrotar al francés Arthur Rinderknech (58º) por 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-3 en 2 horas y 38 minutos. El flamante campeón, de 25 años, había perdido su única final disputada anteriormente, en Los Cabos (México) en agosto de 2017.

“No habría deseado ganar mi primer título en ningún otro lugar. He estado entrenando en esta pista desde que tenía nueve años”, afirmó Kokkinakis durante la ceremonia de entrega de trofeos de un torneo al que llegó invitado por la organización. En las semifinales, el crédito local había dejado en el camino a su compatriota Aleksandar Vukic, número 160 de la ATP.

Kokkinakis, que ya se trasladó hacia Melbourne, jugará en primera ronda del Abierto de Australia ante el alemán Yannick Hanfmann. El oriundo de Adelaida espera poder dejar atrás definitivamente las sucesivas lesiones que lo han aquejado desde 2015 y que le han impedido demostrar todo su potencial en el circuito.