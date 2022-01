Por qué Chivas no confió en Uriel Antuna y lo dejó ir a Cruz Azul

El mediocampista de 24 años dejó Chivas para probar suerte con el conjunto de Juan Reynoso (Foto: Twitter/ @Chivas)

La Máquina de Cruz Azul presentó de forma oficial a Uriel Antuna como su refuerzo de cara al Clausura 2022. El mediocampista de 24 años dejó Chivas para probar suerte con el conjunto de Juan Reynoso. A pesar de que Antuna destacó con los del Rebaño, el propio jugador confesó que el equipo no le brindó la confianza necesaria.

En una entrevista con TUDN, Antuna habló sobre la imagen que se creó en Guadalajara y que desde entonces enfrentó algunas dificultades que no le hicieron sentirse “arropado” por los tapatíos. Antuna se sinceró y aceptó que Chivas no confió en él como esperaba el propio jugador.

“La verdad es que yo nunca me sentí, de cierta manera, tan arropado se podría decir, que me tuvieran esa confianza”

Antuna habló sobre la imagen que se creó en Guadalajara (Foto: Twitter/@urielantuna90)

Aunque externó que sí tuvo comunicación con los técnicos -como Víctor Manuel Vucetich y Marcelo Michel Leaño- con el paso del tiempo terminó por sentirse incómodo y prefirió cambiar de club para tener un escenario diferente

“Con los técnicos sí siempre tuve esa buena comunicación de que me decían las cosas de frente”, explicó.

En agosto de 2020 Alexis Vega se encargó de difundir un video de él junto a Antuna en una fiesta e ingiriendo bebidas alcohólicas, dicha indisciplina le causó una mala fama dentro del club y en el medio deportivo ya que rompió los protocolos sanitarios por COVID-19 que exigió la Liga MX.

Uriel Antuna y Alexis Vega durante el entrenamiento de Chivas del 21 de septiembre de 2021. (Foto: @Chivas/Twitter)

Desde entonces Uriel apuntó que las cosas cambiaron en Chivas y le hicieron sentir cierta desconfianza de la directiva tapatía. En la misma entrevista contó que aquel error lo orilló a madurar en cuanto a su profesión y ser más responsable con sus actos.

“De los errores se aprende fue lo que a mí me pasó, al final de cuentas tuve que aprender a la mala y hay que corregir esos errores que te tachan de alguna manera”

Cuando se le cuestionó si tenía algún tipo de rencor o molestia con el club Guadalajara, Antuna lo negó pues a pesar de que no sintió apoyo no les guarda ningún sentimiento negativo y apuntó que sus errores en tierras tapatías no se repetirían en La Noria.

Uriel Antuna es también jugador de la Selección Nacional (Foto: Scott Wachter/USA TODAY Sports)

“La verdad es que no tengo ninguna queja de ellos, nunca tuve nada e contra de ellos, no sé si ellos tienen algo en contra de mí porque la verdad es que no sé. Si bien por ahí tuve algunos descuidos y a cualquiera le pudo haber pasado y traté agarrarlo de lo mejor y aprender de los errores”, rescató.

Cruz Azul hizo oficial la contratación de Uriel Antuna

Tras días de especulación, Cruz Azul anunció a Uriel Antuna como su nuevo jugador (Foto: Instagram/@cruzazul)

Tras días de especulación, Cruz Azul anunció a Uriel Antuna como su nuevo jugador. La noticia se hizo oficial a través de sus redes sociales en compañía de un video de presentación. Cabe destacar que el mismo club reconoció que tuvo complicaciones y se tardó en publicar la incorporación de El Brujo con La Máquina.

De manera inmediata, el ex jugador de Chivas aprovechó para colocar un mensaje en su cuenta de Instagram, dirigido a la afición celeste: “Vamos La Máquina. Juntos por la 10″, expresó Antuna. De igual manera, el jugador arribó a la Ciudad de México desde hace una semana y ya se le vio portando los colores de Cruz Azul.

La transacción para que Uriel llegará a la institución cementera constó de un intercambio. Roberto Alvarado se convirtió en nuevo jugador del Rebaño de Guadalajara, mientras que Antuna pasó a ser un nuevo celeste.

