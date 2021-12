Cómo quedó el once ideal de la Selección Mexicana en 2021

En el 11 ideal destaca que no está Raúl Jiménez (Foto: Griffin Zetterberg/Reuters)

El 2021 no fue el mejor lapso para el balompié nacional, y tampoco lo fue para la Selección Mexicana. Si bien no fue una catástrofe para el proyecto mundialista, las dudas y golpes por parte de otras selecciones no se hicieron esperar. Sin embargo, el mal cierre no impidió que se revelaran a los mejores futbolistas de todo el 2021.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el Tricolor dio a conocer a su mejor “11″ después de 365 días. En la alineación destacan los nombres de Guillermo Ochoa o Hirving Chucky Lozano, algo que generó sorpresa fue la ausencia de Raúl Jiménez, jugador del Wolverhampton, quien sufrió una aparatosa lesión que lo alejó de las canchas durante el primer tercio de 2021.

Así quedó el cuadro definido por Selección Mexicana

Portero: Guillermo Ochoa (América)

Defensa línea de cuatro con Jesús Gallardo (Monterrey) y Jorge Sánchez (América) fungen como lateral izquierdo y derecho respectivamente. En la zaga central se encuentra Néstor Araujo (Celta de Vigo) y Johan Vásquez (Genoa).

Medio campo; Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Edson Álvarez (Ajax) y Sebastián Córdova (Tigres).

Ataque: Orbelín Pineda (Celta de Vigo), Jesús Tecatito Corona (Porto) e Hirving Chucky Lozano (Napoli).

11 ideal de la Selección Mexicana (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Algunos de los nombres de este conmemorativo parado sorprendieron. Por ejemplo, el lateral de Rayados, Jesús Gallardo fue uno de los elementos más criticados en los llamados y en los partidos en los que tuvo actividad, incluso la afición pidió que ya no fuera convocado.

La incorporación de Sebastián Córdova y de Orbelín Pineda habla de la proyección y el recambio generacional que puede vivir hoy la escuadra azteca. Estos dos elementos son en quienes algunos depositan la responsabilidad de cargar con el medio campo ante la baja de juego de Héctor Herrera o la longevidad de Andrés Guardado.

El cierre del Tri en 2021 no fue el mejor, terminaron perdiendo sus últimos compromisos y cedieron la cima del octagonal final rumbo a Qatar 2022. A día de hoy se ubican en el tercer sitio con 14 unidades: delante de México está Estados Unidos con 15 puntos y Canadá es primero con 16. Ambos le propinaron una derrota a los pupilos de Gerardo Martino.

Martino también fue cuestionado (Foto Rodrigo Sura/EFE)

Además de el mal paso en las eliminatorias de Concacaf durante 2021 el Tricolor recibió dos golpes de realidad a mediados de este. Perdió la final de la Concacaf Nations League y la final de la Copa Oro; ambas derrotas se las propinó el acérrimo rival, Estados Unidos.

Después de esos fracasos, la opinión pública y medios comenzaron a cuestionar el proceso y formas de juego del Tata Martino. La renuncia del timonel fue pedida en algunos lapsos del año. Por su parte, la reflexión del estratega es clara, este es su peor año con la Selección Mexicana.

El seleccionador argentino en entrevista con Mediotiempo reconoció que desde que inició su gestión no había tenido un lapso tan desastroso como este, y no se escudó en el rendimiento, pues aclaró que tanto ese como los resultados no fueron los deseados.

México deberá recomponer el paso en 2022 para llegar de forma "holgada" a la copa del mundo (Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

“Claramente en cuanto a resultados y rendimiento es el peor de los tres años. Las dos finales perdidas a mitad de año, las dos derrotas consecutivas en la última Fecha FIFA ha hecho que no sea un buen año”, aseveró el técnico.

México arrancará el 2022 visitando a la Selección Nacional de Jamaica el 27 de enero, después, el 30 del mismo mes recibirá en el Estadio Azteca a Costa Rica, posteriormente Panamá pisará el Coloso de Santa Úrsula el 2 de febrero.

