México protagonizó el mejor equipo de Concacaf 2021 según la IFFHS

México comandó el mejor equipo de Concacaf 2021 según la IFFHS (Foto: REUTERS/José Cabezas)

La Selección de México no tuvo el mejor cierre de año en este 2021, ya que los últimos partidos del Octagonal Final de la Concacaf los perdió frente a las selecciones de Canadá y Estados Unidos en las ciudades de Edmonton y Cincinnati, respectivamente. Sin embargo, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFHHS) dio a conocer el Once Ideal de la Concacaf 2021.

La IFHHS considera que los futbolistas mexicanos tuvieron uno de los mejores rendimientos de manera individual, por lo que México es el país que más jugadores aparecen en este equipo. Los demás jugadores los conforman nacionalidades como la de Estados Unidos, Canadá y un jugador de Jamaica.

La IFHHS dio a conocer el XI Ideal de la Concacaf 2021. (Foto: Gustavo Amador/EFE)

Portero

Guillermo Ochoa (México), el futbolista de las Águilas del América fue elegido el Mejor Portero de la Concacaf por la IFHHS, por encima del costarricense Keylor Navas, actual jugador del Paris Saint Germain de la Ligue 1 de Francia. En este 2021, Ochoa logró la Medalla de Bronce con la Selección de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Defensas

El lateral Alphonso Davies (Canadá), actual jugador del Bayern Múnich de la Bundesliga en Alemania, Edson Álvarez (México) del Ajax de la Eredivisie de Holanda, Miles Robinson (Estados Unidos) del Atlante United y Alvas Powell (Jamaica) del Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos.

Mediocampistas

En el mediocampo fueron seleccionados los jugadores Héctor Herrera (México) del Atlético de Madrid de La Liga de España, Weston McKennie (Estados Unidos) de la Juventus de la Serie A de Italia y Bruce Aaronson (Estados Unidos) del RB Salzburg de la Bundesliga de Austria.

Delanteros

La delantera está encabezada por Jonathan David (Canadá) del LOSC Lille de la Ligue 1, Cyle Larin (Canadá) jugador del Besiktas de la Superliga de Turquía e Hirving Lozano (México) del Napoli de la Serie A.

La Selección de Canadá se ubica en la primera posición del Octagonal Final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Por otro lado, el Mejor Entrenador de la Concacaf fue Javier Aguirre, tras su regreso a la Liga BBVA MX con los Rayados de Monterrey y conseguir el título del Apertura 2019 y la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021, luego de haber permanecido por más de una década entrenando en España.

Además, los jugadores que se encuentran en la banca de acuerdo con la IFHHS sorprende la aparición de Sebastián Vegas (Chile) de Monterrey, Ricardo Pepi (Estados Unidos), Julián Araujo (México), Damion Lowe (Jamaica), Tajon Buchanan (Canadá), Rogelio Funes Mori (México) y Matt Turner (Estados Unidos).

La Selección de Panamá se encuentra en la cuarta posición y jugaría repechaje para entrar a la Copa del Mundo. (Foto: Bienvenido Velasco/EFE)

Finalmente, para la elección de los 18 jugadores que aparecen en este equipo fueron considerados todas las competiciones organizadas por la Concacaf en el año 2021, tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales. En las que Estados Unidos logró tener el dominio del área tras ganar la Copa Oro y la Liga de Naciones.

Cabe recordar que, en cuanto al Octagonal Final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, la Selección de Canadá se encuentran en primer lugar con 16 puntos, le sigue la Selección de Estados Unidos con 15 puntos, en tercer lugar se ubica México con 14 unidades, mismas que tiene la Selección de Panamá, quien ahora se encuentran en zona de repechaje.

Posteriormente, se encuentra Costa Rica, Jamaica, El Salvador y Honduras, quienes hasta ahora estarían fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, la próxima Fecha FIFA se jugará el próximo 27 de enero del próximo año, en los encuentros Estados Unidos vs El Salvador en Columbus Ohio, Jamaica vs México en Kingston, Honduras vs Canadá en San Pedro Sula y Costa Rica vs Panamá en San José.

