El mensaje de Benoit Paire tras contagiarse de coronavirus otra vez: “No puedo lidiar más con esto”

Benoit Paire se volvió a contagiar de coronavirus y estalló en las redes sociales (Foto: USA TODAY Sports)

En sus últimas temporadas en el circuito, el tenista francés Benoît Paire ha sido más reconocido por cuestiones extradeportivas que por sus rendimientos en la pista. Cuando su carrera venía en ascenso, las lesiones perjudicaron su rendimiento y su talento empezó a ser opacado por escándalos. Y desde que comenzó la pandemia de coronavirus, ha sido uno de los jugadores más afectados.

Hace poco más de un año, cuando se intentaba reanudar la actividad tras los brotes de COVID-19, el tenista galo de 32 años fue noticia por confesar que jugó con coronavirus en Hamburgo. Con ese antecedente, Paire ha publicado en las últimas horas un dramático mensaje en sus redes sociales para confirmar que se ha contagiado otra vez.

“Hola, me llamo Benoit Paire y por 250° vez doy positivo por COVID”, escribió el frustrado tenista francés, quien ocupa actualmente el puesto 46 en el ránking ATP, en su perfil oficial de Twitter.

Lo que Benoît Paire apunta en su escrito es que no sufre tanto por los síntomas sino por tener que volver a estar encerrado para cumplir con el aislamiento protocolar: “Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de Covid. ¿Que cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!”

Al cierre de su comunicado, Paire dejó dos contundentes mensajes. “Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido y es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?”, aseveró.

La primera vez que Paire tuvo que lidiar con el coronavirus fue cuando se contagió en la burbuja creada especialmente para el US Open 2020 y luego también dio positivo en el torneo de Hamburgo de ese año. Además, formó parte del grupo de jugadores que tuvo que soportar 14 días de cuarentena antes de la última edición del Australian Open. En ese torneo quedó eliminado en la primera ronda y luego fue uno de los jugadores que arremetió contra los organizadores por las condiciones del aislamiento, calificándolas de “vergonzosas”.

Benoit Paire está vacunado contra el COVID-19 y pidió a la ATP que lo ayude tras volver a dar positivo (Foto: REUTERS)

Hay mucho temor en los circuitos de tenis profesionales de cara al Abierto de Australia, que se disputa a partir del próximo 17 de enero, ya que son muchos los jugadores que se han contagiado tras la aparición de la variante Ómicron en el mundo. Uno de ellos es el español Rafael Nadal, mientras que Novak Djokovic todavía no ha confirmado su presencia porque no está vacunado.

