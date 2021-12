Por qué a Gianluigi Buffon le gustaría jugar en la Liga MX

Buffon no ve con malos ojos la liga mx (Foto: Alberto Lingria/Reuters)

El balompié mexicano ha sido hogar de múltiples figuras de talla mundial; Eusébio, Bebeto, Oscar Ruggeri, o Ronaldinho. Estos elementos han dejado su huella en la liga nacional y ahora se podría sumar uno más, Gianlugi Buffon, jugador que se alzó como campeón del mundo en 2006 con la Selección Italiana. El actual guardameta del Parma, de la segunda división italiana, declaró que le gustaría vivir la experiencia de jugar en la Liga MX.

En una entrevista con TUDN, el histórico portero afirmó que disfrutaría jugar en México o en Estados Unidos, pero sus objetivos actuales se mantienen en Italia; Buffon planea que el Parma, club en el que debutó, pueda regresar a la máxima categoría como lo es la Serie A.

“Son experiencias que me gustarían tener (jugar en México y Estados Unidos), luego de regresar al Parma a Serie A, veremos qué pasará”, aseguró el cancerbero.

Buffon tiene entre sus logros la Copa del Mundo en 2006 (Foto: Infobae)

Durante la misma entrevista, el campeón del mundo del 2006 declaró qué le gustaría hacer en su futuro a corto plazo. Entre aquello que quiere aprender es el idioma inglés para poder convertirse en algún dirigente de Estados Unidos; no obstante, se mostró incierto por lo que pasará después.

“Si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad, no sé si seré dirigente o técnico; quiero dominar el inglés, ser dirigente en Estados Unidos o Australia”, soltó el guardameta de 43 años.

A sus 43 años, las paginas de su carrera comienzan a ser las finales, y aunque es uno de los arqueros que mayor trascendencia tiene en el futbol, su retiro comienza a vislumbrarse. Sin embargo, el nacido en Carrara, Italia, añadió qué es lo que lo mantiene en activo.

“El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiera ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, manifestó para TUDN.

Con la Juventus alcanzó el punto más alto de su carrera (Foto: Alberto Lingria/Reuters)

La historia que dejó este portero es un legado innegable para todo aquel seguidor del futbol. Con la Juventus consiguió un total de 22 campeonatos e incontables galardones individuales como el portero del año de la Serie A, o como el mejor portero de Europa.

Buffon es una leyenda viva que ha declarado no ver con malos ojos la posibilidad de jugar en el balompié nacional mexicano, y aunque no esté en un escenario cercano, la posibilidad no queda descartada.

En el lapso final de la entrevista, una voz autorizada como la suya se encargó de enlistar a los mejores guardametas hoy por hoy en el mundo. Destacó el nombre de los dos alemanes como Neuer y Ter Stegen, y aseguró que quién podría colgarse la medalla para ser “el mejor” es su compatriota, Gianluigi Donnarumma.

Buffon regresó al Parma en el 2021 (Foto: Archivo)

“Hoy en día tenemos porteros fuertes, se me vienen a la mente Jan Oblack, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Marc André Ter Stegen, Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas. No tengo a uno que esté un escalón por encima del resto. Quien pudiera subir ese escalón puede ser Donnarumma, él tiene potencial para, dentro de un año poder destacar sobre el resto”, finalizó.

Si bien los futbolistas italianos no son lo más común en tierras mexicanas, si hay antecedentes de algunos que han vestido las camisetas de clubes nacionales: Mierko Blazina (Oro), Franco Gallina (Atlante), Carmelo D’Anzi (Cruz Azul), Marco Rossi (América), Pietro Maiellaro (Tigres), y Mauro Camoranesi (Cruz Azul).

