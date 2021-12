Por qué un mundial cada dos años no es viable, según Héctor Moreno

Héctor Moreno es un referente mexicano pero no atraviesa su mejor nivel (Foto: José Cabezas/Reuters)

La propuesta de Gianni Infantino para que la Copa del Mundo se realice cada dos años en lugar de cuatro toma fuerza conforme avanza el tiempo. El máximo dirigente de FIFA ya presentó el proyecto y el voto de las federaciones es lo que definirá si se lleva a cabo o no; sin embargo, Héctor Moreno, un referente de México ya compartió qué consecuencias tendría el que se modifique el actual formato.

Moreno, que ha asistido a tres copas del mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, y Rusia 2018), es una voz autorizada para hablar del entorno de la justa mundial. El defensor de Monterrey afirmó que si se disputa el mundial cada dos años la Copa del Mundo “perdería su mística”.

“Si es cada dos años el Mundial se perderá el encanto de que sea cada cuatro años como ha sido toda la vida. Yo creo que los grandes cambios ofrecen resistencia, no te puedo decir si estoy a favor o en contra, a lo mejor cuando pase eso no me toca a mí, pero los directivos de FIFA, de cada competición y federación deben pensar en el jugador, es lo que buscan, el espectáculo”, señaló en conferencia de prensa.

Héctor Moreno es una de las piezas de confianza de Javier Aguirre ne Monterrey (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Moreno también mencionó que en sus planes está regresar a la Selección para jugar su cuarta Copa del Mundo. El formado en Pumas ha estado presente en algunos juegos de la presente eliminatoria de Concacaf, sin embargo, las lesiones han representado un reto difícil de superar en este lapso de su carrera.

El zaguero de 33 años señaló cuál fue la razón por la que llegó al futbol mexicano nuevamente. Tras una carrera brillante en Europa, Héctor Moreno regresó con Rayados para estar más cerca del combinado nacional, hoy dirigido por Gerardo Martino.

“Venir a jugar aquí, una de las cosas que pasó por mi cabeza de venir aquí a México fue para estar más cerca de la Selección, evitar el ajetreo entre viajes y el jet lag que viví mucho tiempo, pero eso es a final del año y lo que me va a llevar ahí es estar al 100% con Rayados, ese es mi principal objetivo aquí, pelear por un puesto”, aseveró el líder de la zaga regia.

Moreno con 33 años buscará jugar su cuarto mundial (Foto: Rayados)

La defensa del Tricolor es uno de los sectores más cuestionados últimamente. El Tata no ha encontrado una combinación de zagueros que cumplan con las expectativas y el nivel para avanzar a Qatar, y especialmente para rendir en la justa internacional.

Si bien Moreno cuenta con la ventaja por ser un referente histórico, anteriormente mundialista y además de que es un líder en la zaga, su nivel en los partidos del combinado azteca ha dejado que desear y lo han señalado como un elemento que ya no es útil ante las nuevas dinámicas del futbol moderno. Aunque, sí, hay que destacar que hay otros sectores que siguen confiando en la jerarquía del nacido en Sinaloa.

Javier Aguirre toma a Moreno como un elemento recurrente en sus tácticas (Foto: Jorge Mendoza/Reuters)

Moreno es una pieza importante en el sistema de Javier Aguirre con Monterrey, tuvo actuaciones que ayudaron a la obtención del título de la Liga de Campeones de Concacaf, sin embargo, es consciente que las exigencias para su club son mayores que únicamente eso. El futbolista mencionó que le quedaron a deber a la afición, por lo que buscarán mejorar los éxitos en el Clausura 2022.

“Estamos contentos porque se ganó un título internacional más, pero no satisfechos porque quedamos a deber en la liga, así que esperamos que este semestre podamos regresar a competir y estar en instancias finales”, sentenció en conferencia.

