Día clave para el futuro del Kun Agüero: dará una conferencia de prensa en Barcelona

Sergio Agüero dará una conferencia de prensa para hablar de su futuro (Foto: Reuters)

Los rumores y la incertidumbre tendrán su punto final este miércoles 15 de diciembre. Sergio Kun Agüero llamó a una conferencia de prensa en Barcelona a 46 días de haber sufrido un problema cardíaco durante un duelo contra el Alavés que lo obligó a quedar marginado de los campos de juegos hasta ser estudiado en profundidad por los médicos.

Si bien el plazo estimado era de tres meses para hablar de los pasos a seguir en su carrera profesional, el delantero de 33 años dará a conocer una decisión fundamental sobre su futuro deportivo. “Este miércoles (12 horas) se celebrará en el Camp Nou la comparecencia de Sergio Agüero para explicar su futuro. El acto contará con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y del jugador del primer equipo”, informó el club catalán en sus redes sociales. Cabe destacar que la rueda de prensa se iniciará a las 8 de la mañana (hora Argentina).

El diario catalán Mundo Deportivo, a través de su cronista Jordi Batalla, aseguró que el goleador “confirmará su retirada del fútbol” en esa atención a la prensa, más allá que en Argentina especularon con que podría informar su salida del Blaugrana sin dar más especificaciones sobre su porvenir.

Más allá de las especulaciones en torno a esta rueda de prensa, el evento contará con una presencia especial que hace prever que las palabras de Agüero serán trascendentales. El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, estará en tierras catalanas en compañía de Txiki Begiristain, director de fútbol de los Ciudadanos desde hace casi una década. Ambos viajaron desde Inglaterra luego del encuentro entre el City y el Leeds correspondiente a la Premier League.

Guardiola estará presente en la conferencia de prensa de Agüero (Foto: Reuters)

El Kun coleccionó apenas cinco presencias con la camiseta del Barcelona y fue titular en dos ocasiones: contra Rayo Vallecano y en el ya fatídico partido ante Alavés. En ese duelo que se disputó el 30 de octubre en el Estadio Camp Nou debió pedir el cambio a los 38 minutos por un dolor en el pecho que luego se confirmó que era el síntoma producto de una arritmia. Hasta entonces, había conseguido anotar un gol en la derrota 2-1 ante Real Madrid en el clásico.

Desde entonces, apenas grabó un breve video tras la salida del hospital, le bajó el tono a los rumores de retiro desde sus redes sociales hace un mes y envió un escueto mensaje desde una transmisión de Twicht ligada a su equipo de esports: “No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas a gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, a toda la gente que me escribió. Solo vengo a disfrutar del partido de hoy, de KRÜ. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten. No los puedo ver, pero siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados”.

Con 33 años, el futbolista que se inició en julio del 2003 con Independiente –y se convirtió en el futbolista más joven en debutar en el torneo argentino con 15 años y 1 mes–, pasó por el Atlético de Madrid y se erigió como un mito del Manchester City a lo largo de una década: alzó 15 títulos y anotó 260 goles en 389 partido para transformarse en el máximo artillero de la historia del club inglés.

Además, acumuló 21 títulos en su carrera, uno de ellos la Copa América 2021 con la selección argentina, y por eso el Kun es uno de los futbolistas albicelestes que más coronas consiguió en toda su carrera.

