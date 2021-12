Carlos Reinoso le cerró las puertas de América a Uriel Antuna: “es una aberración”

(Video: Cortesía de ESPN)

El posible intercambio entre jugadores de Chivas y América aún no parece terminado. En los últimos días los rumores se acrecentaron con la posible llegada de Sebastián Córdova a Chivas y Uriel Antuna a América, como moneda de cambio entre ambas directivas. Al parecer, la afición americanista y ex jugadores de los Azulcremas no estarían de acuerdo con la decisión.

Ahora le tocó el turno a uno de los ídolos americanistas. Fue Carlos Reinoso quien compartió su molestia con el posible trueque entre las instituciones más populares y ganadoras del país. El ex futbolista y ahora entrenador aseveró que no entendía la negociación entre ambos futbolistas, ya que Córdova le parecía un buen elemento para al cuadro Crema.

“Lo de Antuna me parece una aberración. Lo del chico Córdova no lo entiendo, a mi me gusta y me encanta cómo juega. En los últimos meses le ha ido mal. Que se quiera ir de América se me hace algo muy triste y es algo que no lo puedo entender. El club América es el más grande en Latinoamérica. No creo que un chico de 24 años como Córdova quiera salir”.

El director técnico Carlos Reinoso aseguró que la llegada de Antuna a América es una aberración (Foto: Leo la Valle/ EFE)

En un principio, Amaury Vergara, propietario del Rebaño Sagrado, no descartó la operación, ya que nunca negó los hechos pero tampoco los afirmó y únicamente se limitó en decir que había que esperar los anuncios oficiales. Asimismo, Ricardo Peláez, director deportivo del Chiverío recién dio una conferencia de prensa para acabar con los rumores del cambio de los jugadores y de otros temas más. El directivo abrió las puertas a Córdova: " Cualquier jugador mexicano puede venir a Chivas”.

La novela parece no tener fin. La hinchada del equipo del Nido publicó su postura con respecto al canje. A través de Twitter se leyó como los aficionados crearon un hashtag y evidenciaron su molestia. La tendencia fue #AntunaNoFirmes y llegó a poco más de los 15 mil tuits. Por otro lado, los fans de las Chivas, al parecer, tampoco quieren el regreso de Antuna al equipo y crearon un hashtag llamado #AntunaFirmaYa.

Carlos Reinoso continuó con la crítica a la negociación entre los jugadores y añadió que deseaba que no se realizara: “De corazón espero que no se haga. Creo que un jugador reserva de Chivas no puede llegar como necesidad a un equipo tan grande como América”.

Carlos Reinoso criticó la negociación de Antuna y Córdova(Fotos: Twitter/@DeportesKC)

Reinoso, en su etapa como jugador del América, levantó seis títulos, entre los que destacan dos títulos de liga en 1971 y 1975, así como una Copa de la Concacaf en 1977. Como entrenador también pudo ser campeonar, ya que en 1984 fue campeón de la primera división mexicana como estratega. El chileno, tiene en su vitrina cerca de cinco campeonatos como director técnico y otros seis como jugador. El Maestro anotó 88 goles con la camiseta Crema.

Según fuentes de Fox Sports, el oriundo de Aguascalientes no llevaba una buena relación con el timonel de Coapa, Santiago Solari. Por tal motivo, el seleccionado nacional estaría buscando su salida del club. Rumores apuntan que equipos como Tigres, Toluca y sumados a Chivas han preguntado para hacerse de los servicios del mediocampista.

El Brujo Antuna, por otro lado, percibe un sueldo cercano a los MXN 13 millones anuales. Dicha situación al parecer ha frenado las pláticas con el equipo de la capital mexicana.

