El mensaje de Marcelo Flores que entusiasmó a la afición mexicana

El jugdor del Arsenal tuvo sus primeros minutos con el equipo mexicano (Foto: Twitter/Fer_moreno17)

Marcelo Flores ya disputó sus primeros minutos con la casaca verde. El fútbol actualmente milita en el Arsenal de Inglaterra pudo ver nueve minutos durante el encuentro amistoso que mantuvieron la Selección Mexicana y su similar de Chile. Luego de tener presencia dentro del terreno de juego, el futbolista de 18 años prometió regresar con el combinado tricolor.

“Muy contento por los minutos de ayer y agradecido con el cuerpo técnico por la oportunidad… A los fans de México, son muy especiales. ¡Gracias! Nos vemos pronto”, escribió Flores en su cuenta de Twitter.

El atacante mexicano entró de cambio al minuto 83 para reemplazar a Uriel Antuna y se colocó como extremo por el costado izquierdo. Apenas tuvo el balón en sus pies y provocó una falta cercana al área andina.

Además de ello, Flores pudo cobrar un tiro libre que fue atajado sin problemas por el arquero rival. Éstas fueron las pocas acciones de riesgo que Marcelo pudo crear durante el tiempo sobre el terreno de juego debido a la poca cantidad de minutos que pudo disputar.

Este fue el mensaje del futbolista mexicano (Foto: Twitter/@10marceloflores)

Gerardo Martino, seleccionador nacional, mencionó que la lejanía del viaje de Flores para su convocatoria no debe de implicar que tenga acción o no tenga un lugar entre el XI mexicano, pues declaró que él y su cuerpo técnico deciden lo mejor para el equipo.

“Que venga de tan lejos no es un motivo para que juegue más en la selección. Juega lo que consideramos que tiene que jugar, entonces la lejanía no es un argumento. Entró cuando lo consideramos”, dijo el Tata.

“Entiendo las expectativas que puede generar y les pido que sean prudentes con las exigencias que se pueden generar sobre un chico de 18 años” concluyó el estratega argentino.

Sin embargo, Flores aún no estaría del todo confirmado para jugar exclusivamente con el cuadro mexicano. Al no ser mayor de los 21 años de edad, y al no ser un encuentro oficial el que se disputó el día de ayer, el futbolista podría cambiar de opinión y así poder representar a Canadá o Inglaterra, debido a que son nacionalidades que también tiene el jugador.

Marcelo Flores de 18 años de edad marcó gol con la sub-20 en el partido de México contra Estados Unidos de la Revelations Cup (Foto: Twitter/ @Miseleccionmx)

De acuerdo con lo establecido en el reglamento de Estatutos de la FIFA, en la edición de mayo 2021, un jugador con diferentes nacionalidades podrá hacer cambio de federación, el único y ese será el único que podrá llevar a cabo, siempre y cuando no haya jugado un partido de Copa del Mundo, de torneo de confederaciones o que no haya disputado aún un duelo con la anterior selección con más de 21 años de edad.

Luego de que Su actuación fuera fundamental para que el representativo nacional se alzara con el primer trofeo de la Revelations Cup 2021, Flores aseguró que su sueño era llegar a la escuadra dirigida por el Tata: “”Mi sueño es llegar a la selección mayor. Para mí estoy en un proceso de ir a la sub 20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz”.

Otra de las opciones que tendría Flores para solicitar un cambio de federación, si así lo desea, es que deberá esperar tres años de su último encuentro disputado con la selección mexicana, siempre y cuando haya sido cuando tenía menos de 21 años de edad, como lo marca el dicho reglamento de la FIFA.

SEGUIR LEYENDO: