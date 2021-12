Álvaro Morales criticó el intercambio entre Córdova y Antuna: “Me da asco”

(Video: Cortesía ESPN)

La operación del fichaje entre Sebastián Córdova y Uriel Antuna parece casi un hecho. El dueño de las Chivas, Amaury Vergara, no descartó la llegada del canterano americanista al conjunto tapatío, aunque aseveró que habría que esperar a los anuncios oficiales por parte de las directivas de ambos clubes. El intercambio sería jugador por jugador entre Chivas y América.

Tras los rumores y a falta de una confirmación de algún directivo de las instituciones más populares del país, las expectativas crecen minuto a minuto. De ese modo, los medios de comunicación también ya dieron su postura. El comunicador de ESPN, Álvaro Morales, aseveró que el equipo de Coapa perdería en el trueque de los futbolistas y añadió que sintió repugnancia al saber que podría realizarse el cambio.

“La verdad me da asco un cambio de esa manera y me da asco lo que reportan que propondría Chivas: Antuna por Córdova. Si bien Córdova no tuvo su mejor temporada o mejor torneo con el América, tuvo mejores números, mejor actuación que el propio Antuna”.

Álvaro Morales criticó el posible fichaje de Antuna con América.

Cabe recordar, que entre el Brujo Antuna y el Brujo Morales se creó una rivalidad de dimes y diretes a través de redes sociales. En el año pasado , el futbolista escribió en su cuenta personal un mensaje hacia el panelista: “Guarda silencio que si no fuera por Chivas no comes”. A partir de ese momento, el comentarista deportivo comenzó a ser severo con las actuaciones del duranguense dentro del terreno de juego.

Asimismo, Alvarito siguió con la controversia que generó el canje entre los jugadores: “Antuna ni siquiera ya era tomado por Marcelo Michel Leaño. Sí va a ser así que regresen a Oribe Peralta con América, sería mejor y más digno. Antuna es un jugador que tiene velocidad pero es un triatleta: corre, hace bicicleta y no pasa absolutamente nada con él. No hay buenos centros y no gana duelos individuales ni por fuera ni por dentro”.

En cuanto al tema futbolístico, el aún militante de las Águilas del América lleva 15 goles desde que debutó con los Azulcremas en el Clausura 2019. El oriundo de Aguascalientes tuvo un paso previo por los Rayos del Necaxa y destacó, para así regresar al conjunto que lo vio nacer y crecer. Mientras que Antuna lleva cuatro anotaciones con Chivas, pero no logra mover las redes desde el Guardianes 2020, es decir desde hace dos torneos. Por lo que tiene cuatro goles en 46 cotejos.

Uriel Antuna lleva cuatro goles en tres torneos con Chivas.

Por otra parte, según el periodista John Sutcliffe, las negociaciones están por terminar: “El rumor es real. Me dicen que está avanzado en un 70%. No están contentos con Córdova, creen que se le subió. La información que tengo es que se quedan Santiago Solari y Santiago Baños”.

Mientras que Héctor Huerta, también periodista de ESPN, añadió que el único impedimento que ha detenido los fichajes es el sueldo del hasta hoy rojiblanco. Según información de Salary Sport, Antuna percibe cerca de MXN 11.5 millones de pesos anuales.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, los futbolistas se sumarían a una lista de jugadores que han sido traspasados de Chivas a América y viceversa. Entre los que llenan el listado son: Ramón Ramírez, Oswaldo Sánchez, Ricardo Peláez y Joel Sánchez. Asimismo, la afición ha dejado clara su molestia. Cabe recordar que en 2013, el Rebaño Sagrado mediante un comunicado aseguró que el intercambio entre jugadores de Chivas y América no se daría nunca.

Sebastián Córdova cerca de firmar con Chivas de Guadalajara.

