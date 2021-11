Qué le depararía a JJ Macías en caso de no continuar con el Getafe

Amaury Vergara no aceptará el regreso de José Juan Macías para este Clausura 2022 tras su forzosa salida a Europa. o (Foto: Twitter/@Chivas)

El mexicano José Juan Macías vive uno de los peores momentos en su carrera como profesional. Luego de que su técnico, Michel González, fuera destituido del Getafe, el canterano de las Chivas no ha sido tomado en cuenta por el nuevo entrenador del conjunto español, quien argumenta que no está bien físicamente, derivado de problemas con lesiones. Ante ello, de acuerdo con el periodista Jesús Hernández, el conjunto del Rebaño Sagrado no tiene en mente recibir de nueva cuenta a JJ.

Tras los pocos minutos registrados de Macías en Europa y la no consideración de Quique Sánchez Flores, comenzaron los rumores sobre un posible regreso del futbolista a la Liga BBVA MX en este mercado invernal. Además, cabe señalar que el Getafe no lo contempla para la segunda parte de la temporada de La Liga de España.

Sin embargo, por cuestiones establecidas previamente en el contrato, tanto Chivas como José Juan tendrían que aceptar la petición de rescindir el vínculo del Getafe con el jugador. Aunado a lo anterior, se debe recordar que el club español está obligado a cumplir con el año de cesión de préstamo por el que firmaron al juvenil mexicano, en casi no de no consumar el tiempo establecido, la directiva ibérica tendrá que pagar una indemnización por incumplimiento.

Por otro lado, la directiva del conjunto de la Perla Tapatía no tiene la intención de recibir de nueva cuenta a JJ en esta ventana de transferencias, debido a que quieren que el futbolista aprenda una lección tras su insistencia de querer emigrar al futbol en el viejo continente.

De acuerdo con el periodista tapatío, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara quiere que Macías comprenda y valore el lugar que tenía en su equipo, pues fue el propio jugador que insistió y forzó durante un torneo la posibilidad de salir de las Chivas para jugar en Europa, misma que ha sido un fracaso.

Por su parte, la única solución para el futbolista azteca es negociar con el Getafe para darle minutos de juego en otro club de La Liga en España o en la Segunda División, situación que significaría un retroceso dentro del desarrollo de Macías.

Cabe recordar que, por esta situación de arreglar su pase a Europa, declinó la convocatoria que tenía de Jaime Lozano con la Selección de México que participaría en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ante esto, el técnico del Tricolor, Gerardo Martino, decidió no seguir tomando en cuenta, tras su negativa de asistir a su llamado.

Finalmente, luego de que las Chivas fueran eliminadas en la fase de repechaje del Grita México A21 en penales ante La Franja del Puebla, Amaury Vergara pidió disculpas ante su afición por la derrota, misma a la que se refirió como un fracaso. Posteriormente, solicitó a los jugadores a asistir a una reunión en Verde Valle, previo a que rompieran filas para tomar sus vacaciones.

De acuerdo con el periodista antes mencionado, Vergara les advirtió que nadie podría salir transferido del equipo después de iniciar el próximo Clausura 2022; esta situación surgió debido a que Macías salió una vez iniciado el Apertura 2021, ante esto el propietario pide compromiso total a los futbolistas para evitar pasar nuevamente por un hecho similar.

Incluso, comentó que no escucharía ofertas de equipos una vez que comiencen el torneo. Además, también habría informado a los futbolistas que hablaría con alguno de ellos previo a la pretemporada, con el fin de entender su bajo nivel futbolístico, y en caso de que sea una situación por distracciones extracancha, será dado de baja.

