El misterioso tuit crítico de la tenista Naomi Osaka que luego borró

Naomi Osaka sorprendió con una publicación en Twitter que duró apenas unos minutos y que luego decidió borrar.

“People who lie to impress other people are so lame. You look stupid, dude” (“Las personas que mienten para impresionar a otras personas son tan tontas. Te ves estúpido, amigo”), fue el mensaje crítico de la japonesa ex número 1 del tenis mundial.

El misterioso tuit que Naomi Osaka borró y se volvió viral

Pese a que la publicación fue borrada poco tiempo después, la captura se volvió viral y disparó todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios le pidieron que se relajara y le mostraron toda su devoción, otros estuvieron de acuerdo con su mensaje y contaron sus propias vivencias.

“Espero que Naomi-chan no se distraiga con una persona de tercera categoría. Los japoneses amamos a Naomi”, “Estoy de acuerdo reina. Feliz acción de gracias para ti y tu familia. Te amamos” y “Es tan molesto porque quieren ser vistos de cierta manera”, fueron algunas de las publicaciones.

Aunque también aparecieron aquellos que se lo tomaron a broma. “Es una locura pensar que en realidad no existen los adultos... Solo niños mayores en todas partes”, escribió otro usuario, con emojis de sonrisas.

Naomi Osaka había utilizado sus redes sociales días atrás donde dijo estar “conmocionada por la situación” de Peng Shuai, la tenista china que llevaba desaparecida hace 10 días tras acusar a un antiguo alto dirigente comunista del país de haberla violado.

Finalmente, el último domingo, el presidente del Comité Olímpico habló con la tenista china y reveló que “se encuentra a salvo”. Thomas Bach mantuvo una charla de 30 minutos en donde la deportista aseguró que se encuentra en buen estado de salud y le adelantó que no piensa en el retiro

“La censura no es nunca aceptable venga de donde venga. Espero que Peng Shuai y su familia estén bien y en buena salud”, publicó en Twitter la jugadora japonesa, junto a una fotografía de la desaparecida.

“Estoy conmocionada por la situación actual y le envío amor y luz en su camino”, añadió la doble campeona del US Open (2018, 2020) y del Abierto de Australia (2019, 2021), quien se encuentra retirada del circuito para tomarse “una pausa durante un tiempo” en una temporada perturbada por problemas de ansiedad y “varios episodios depresivos”. Esto ocurrió tras la eliminación del Abierto de Estados Unidos en septiembre.

Sin embargo, semanas atrás Naomi Osaka insinuó su regreso al circuito al publicar fotos de ella en pie en una cancha de tenis y sosteniendo una raqueta. La cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam ha luchado por mantenerse en forma desde que se retiró del Abierto de Francia en mayo tras una disputa con los oficiales del torneo sobre las apariciones requeridas en los medios, lo que dijo que tuvo un impacto negativo en ella.

En el momento de su impactante derrota en tercera ronda ante la canadiense Leylah Fernández en Flushing Meadows dijo que no sabía cuándo jugaría su próximo partido de tenis. “Un poco oxidada, pero se siente bien de estar de regreso”, publicó la japonesa de 24 años en Twitter junto con una foto de ella sonriendo y apoyada contra la red.

No está claro si Osaka competirá en el Abierto de Australia, donde fue campeona dos veces, y que se celebrará entre el lunes 17 y el domingo 30 de enero de 2022.

