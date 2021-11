Por qué Rafa Márquez prefiere al Atlas por encima del Barcelona

Rafa Márquez prefiere al Atlas en lugar de a Barcelona (Foto: AFP/ULISES RUIZ)

Rafael Márquez fue uno de los legendarios futbolistas de equipos como Atlas, Barcelona, Mónaco, León y demás clubes en los que tuvo participación. Sin embargo, uno de ellos sobresale ante toda su trayectoria como futbolista profesional.

El ex defensa central confesó cuál es el equipo con el que prefiere quedarse después de su variada trayectoria en el fútbol europeo y mexicano. En su nueva versión como comentarista deportivo de TUDN sostuvo una plática con Oswaldo Sánchez en la que respondieron diferentes preguntas de los aficionados al káiser.

Oswaldo Sánchez, ex aquero de la Selección Mexicana, le preguntó a Rafa Márquez sobre el mejor equipo que tuvo a lo largo de su trayectoria; durante una transmisión en vivo en YouTube, respondió a la pregunta y afirmó que el conjunto rojinegro fue mejor al resto de los clubes en los que militó.

Cabe recordar que Rafa inició su carrera profesional con ellos y debutó en el torneo de invierno de 1996 (Foto: AFP PHOTO / ULISES RUIZ)

“Si tuviera que escoger uno equipo de los cuales yo jugué, me quedaría con Atlas”

Cuando justificó su respuesta, comentó que los valores que le inculcó en conjunto tapatío los llevó al resto de los conjuntos en los que participó; así que le dio todo el mérito a los Zorros. Cabe recordar que Rafa inició su carrera profesional con ellos y debutó en el torneo de invierno de 1996.

“(Me quedo con Atlas) Porque al final de cuentas con eso crecí, me generó mucha pasión al fútbol y es una cultura distinta a lo que viví en otros equipos”, comentó.

Un cartel gigante con la imagen del futbolista mexicano Rafael Márquez del Atlas desplegado durante el retiro de Rafa (Foto: EFE/ Carlos Zepeda)

El único aspecto negativo que vio es que durante los tres años en los que portó la camiseta de La Furia fue que no logró un campeonato en la Primera División de México, cosa que lo calificó como una “terquedad”, pero a pesar de ello no dudaría en volver con los rojinegros.

“No sé si por el echo de no haber ganado un campeonato y que no se da, como que es una terquedad, una sensación, un sentimiento y yo me quedaría con Atlas”

Rafael Márquez de Atlas se despidió del fútbol luego de hacer oficial su retiro con dos últimos partidos, el clásico ante las Chivas, y sus últimos 90 minutos ante el Pachuca (Foto: EFE/ Carlos Zepeda)

Rafa Márquez salió de Atlas en 1999 cuando fue transferido al Mónaco de la Ligue 1. Desde entonces empezó una racha larga en Europa. Para 2010 regresó al continente americano y jugó en el New York Red Bulls.

Tres años más tarde llegó a la Liga MX con León y para el Apertura 2016 volvió a vestir la playera de Atlas para concluir con ellos su larga trayectoria profesional y retirarse en julio de 2018.

La razón por la que Rafa Márquez salió del Barcelona

Rafael Márquez vivió 7 años en el Barcelona. Con el club Blaugrana levantó títulos de Liga, Copa e inclusive de Champions League. Fue titular con el equipo, conformó una muralla defensiva junto a Carles Puyol, Xavi o Busquets. Sin embargo, Pep Guardiola, su técnico de aquel entonces, le comentó en la temporada de 2010 que ya no contaba con él.

El defensor dejó de ser convocado por Pep así que prefirió irse (Foto: Twitter/@RafaMarquezMX)

Todo cambió en la semifinal de Champions de 2009, cuando el equipo enfrentó al Chelsea. En dicho partido, el Káiser salió lesionado y se perdió el resto de la temporada. “Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta, me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna”, recordó Márquez en entrevista con El Chiringuito.

A pesar de la situación, Márquez intentó pelear por un puesto en el equipo, pero su esfuerzo no fue suficiente y seguía viendo los partidos desde la banca o directamente desde la tribuna. El defensor se mostró desesperado ante la situación y acudió con Guardiola para aclararlo.

“Hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera, tenía las puertas abiertas y me fui”. Aclaró Rafael Márquez.

