Por qué Santiago Solari priorizó al América por encima del River Plate o del Real Madrid

Solari mantiene su presente ligado únicamente al América (Foto: Twitter/@TheChampions

El Club América está en espera de lo que suceda en el repechaje para determinar quién será su rival en los cuartos de final del Grita México 2021. Mientras eso sucede, su timonel, Santiago Solari, se mostró comprometido con América, explicando que, a pesar de su historia en Argentina y especialmente con River Plate, él mantiene su total atención en las Águilas al menos por un año y medio más.

En entrevista para el programa “Futbol 90″ de ESPN, dirigido por Sebastián Pollo Vignolo, se le preguntó a Solari si estaba considerando dirigir a River Plate o regresar al banquillo del Real Madrid, pero el director técnico azulcrema fue contundente a la hora de responder diciendo que está “muy metido en México”.

“Ahora estoy muy metido en México, estamos con el cuerpo técnico y con la cabeza puesta acá, cumplimos un año y todavía tenemos un año y medio más y estamos muy contentos”, afirmó el ex jugador del conjunto millonario.

Solari se mantiene en la pelea por alcanzar un título este semestre (Foto: Victor Cruz/EFE)

El director técnico de 45 años también habló de su pasado en tierra argentina y de sus raíces. Explicó que su proceso formativo fue ahí y que no cierra las puertas a volver, porque ahí está la gente que quiere.

“Por supuesto, está abierto (volver a Argentina) siempre en el futuro”

“En algún momento, mi familia ha estado allí, y yo he recorrido junto a ellos, junto a mi padre, todo el país prácticamente, desde muy chiquitito. He hecho mis primeros pasos y toda mi formación en Argentina, en distintos clubes; he estado en (Club) Renato Cesarini, en Newell´s también, en Estudiantes de la Plata en distintas épocas, en Platense, y por su puesto en River, en las inferiores y también después en primera, que fue lo que me permitió dar el salto para el otro lado (Europa)”, expresó Solari cuando se le cuestionó si le gustaría tomar el mando de La Banda.

América finalizó como líder general en el Grita México 2021 (Foto: Club América)

El América sufrió un doloroso descalabró cuando perdió la final de la Concachampions frente a los Rayados de Monterrey. Un sector de la afición cuestionó al técnico argentino y otro más lo respaldó. Ahora, están por entrar a la liguilla y la presión va en aumento, tanto por la final perdida como por el funcionamiento de sus últimos compromisos.

Solari no hizo caso omiso de la condición que viven los capitalinos, y recalcó que su contexto en México es favorable por como se desempeñó la escuadra; no obstante, dejó a la suerte del destino lo que podría pasar más adelante, cuando finalice su contrato.

“El fútbol puede pasar de todo en una semana y nosotros aquí (América) tenemos un presente espectacular a nivel de puntos conseguidos, sin embargo, la Liga MX sigue abierta porque hay una Liguilla. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro pero mi futuro está siempre abierto a Argentina y por supuesto a River en particular”, puntualizó el ex técnico del Real Madrid.

Guillermo Ochoa es el capitán en el conjunto dirigido por Solari (Foto: Jorge Mendoza/Reuters)

Durante la entrevista, el nacido en Rosario, Argentina detalló cómo es su relación con el Real Madrid, e incluso contó como se dio su salida del club Merengue.

“Mi relación con el Madrid no es la habitual de un entrenador con un club porque ha durado mucho tiempo... Entrene al primer equipo y yo no me fui a ningún sitio, estuve dos años más trabajando...Fui embajador por dos años después de ser entrenador, seguí ligado al club y tuve un rol institucional del cual me siento muy orgulloso. Pedí permiso porque echaba de menos dirigir”, sentenció Solari.

