MLS nominó a Chicharito Hernández como el “Jugador con espíritu de superación”

Hernández tuvo un gran cierre de temporada con el LA Galaxy (Foto: Twitter/@LAGalaxy)

Los Ángeles Galaxy, club donde milita Javier Chicharito Hernández, quedaron fuera de la postemporada de la Major League Soccer (MLS). El conjunto angelino finalizó el torneo regular en la novena posición, y únicamente por la diferencia de goles estuvieron fuera de la siguiente ronda; sin embargo, su plantilla aún podría ganar algo en este 2021.

“Jugador con espíritu de superación”, es la categoría a la que el Chicharito contiende. El mexicano fue nominado junto a Carles Gil del New England Revolution y Daniel Sallói del Sporting Kansas City. El galardón premia a aquel elemento he ha superado lesiones u otras adversidades para alcanzar el éxito.

Gran parte del reconocimiento que recibe Javier Hernández, y que lo ha catapultado a ser uno de los jugadores con mayor superación es debido a su cierre con la escuadra angelina, después de haber estado lesionado por dos meses y medio, aproximadamente, marcó siete tantos. La lesión del mexicano lo privó de disputar compromisos como el All Star Game contra la Liga MX o el “Clásico del Tráfico” frente al LAFC.

Chofis López compite por el mejor gol del año (Foto: Twitter/SJEarthquackes)

Otro mexicano del Galaxy que podría ganar un galardón es Julián Araujo: contiende al Jugador Joven del Año y al premio Humanitario del Año, repartió 26 mil tarjetas de regalo y mochilas llenas de comida con cubrebocas a los trabajadores de su ciudad natal, Lompoc, en California. Además, donó USD mil 700 a la organización United Farm Workers Foundation, dirigida a los trabajadores agrícolas.

También, Javier Chofis López, de San Jose Earthcquakes, es concursante al mejor gol del año. El tanto que marcó frente al Real Salt Lake es uno de los nominados.

Chicharito expresó su sentir después de la eliminación del LA Galaxy (Foto: captura YouTube/ @Mayan Tiger Sports Journalist)

Cuando Hernández regresó a las canchas fue de manera brillante. El 15 de septiembre corría el partido entre LA Galaxy y Houston Dynamo, los texanos iban arriba en el marcador por un gol, pero un certero cabezazo de Hernández Balcazar significó el empate.

El delantero mexicano, antes de su lesión, acumuló un total de 10 goles, se perdió varios encuentros y aún así logró alcanzar el top 3 de máximos romperedes de la MLS llegando a un balance general de 17 anotaciones (contando la fase post-lesión); solamente Valentín Mariano Castellanos del New Yor City, y Ola Kamara del DC United estuvieron por encima de él con 19 tantos.

Este torneo le trajo retos personales a Javier Hernández (Foto: Instagram/@ch14_)

No obstante, este triunfal regreso del Chicharito no pudo ser suficiente para que su club se colara entre los mejores ocho de la conferencia oeste, y su reacción dejó en claro su molestia.

“Frustrado no estoy, estoy dolido, no estoy frustrado. Di todo lo que estaba en mí en todos los aspectos, también me perdí desafortunadamente 12 partidos, no sé qué hubiera sido si hubiera estado en el campo”, contó en conferencia de prensa cuando fue eliminado su equipo.

“Es obvio que no merecíamos estar en los playoffs...Estamos dolidos, ofrecemos disculpas a los aficionados. Lo di absolutamente todo, la próxima temporada quiero darlo todo. Buscar ser campeón. Me duele mucho esto”, dijo Hernández al borde del llanto tras la eliminación.

Gerardo Martino sigue sin llevar a Hernández a la selección (Foto: Rodrigo Sura/EFE)

El ariete de 33 años cerró de gran manera la temporada y eso provocó un fervor en las redes sociales. Si bien se encuentra “borrado” de las convocatorias de Gerardo Martino con la Selección Mexicana, un sector de la afición cree que es necesario que el máximo anotador del Tri regrese.

“Chicharito debe ser convocado a la Selección Mexicana” fue el nombre que se le dio a la petición publicada en Change.org. Este fue el deseo que miles de aficionados firmaron con dedicatoria especial a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y aunque no represente “algo”, sí muestra como hay personas que ansían su regreso ante la mala racha del combinado nacional.

SEGUIR LEYENDO: