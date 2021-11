Así fue la actuación de Dak Prescott en la victoria de los Dallas Cowboys ante Atlanta

Dak Prescott lideró a los Vaqueros en una apabullante victoria contra los Falcons (Foto: Tim Heitman/REUTERS)

El AT&T Stadium fue testigo de una deslumbrante actuación de los Dallas Cowboys y Dakota Prescott, quienes dominaron de principio a fin a los Atlanta Falcons en una victoria aplastante de 43-3. Dak lideró a su escuadra tanto por ataque aéreo como por acarreos terrestres mostrando gran velocidad y sorprendiendo a la defensiva contraria.

La derrota del pasado fin de semana contra de Denver parece haber calado hondo en el grupo vaquero. Las críticas no se hicieron esperar y cierto sector de la afición de la NFL señaló que el duelo contra los Broncos era el reflejo del verdadero potencial del equipo dirigido por Mike McCarthy, sin embargo, una semana después volvieron a retomar el buen momento.

El dominio de Dak Prescott, Ezequiel Elliott y compañía se vio reflejado por completo en la primera mitad del partido contra Atlanta. Al termino del segundo cuarto, los Cowboys ya lideraban el duelo con un marcador apabullante de 36 a 3. Esta diferencia a favor de 33 puntos al descanso ha sido la más alta para la franquicia de Dallas desde el año 1971.

Prescott no requirió salir a disputar el último cuarto del duelo contra los Halcones gracias al abultado marcador a favor (Foto: Matthew Emmons/REUTERS)

Con la tranquilidad del resultado, la ofensiva vaquera salió confiada para la segunda mitad y sin muchos problema siguieron aumentando sus números, pero sin arriesgar la integridad física de sus hombres clave. Para el final del tercer cuarto el marcador ya registraba un contundente 43-3. Además, la defensiva de McCarthy no permitió en ningún momento un posible regreso del mariscal de campo de los Halcones, Matt Ryan.

Prescott no regresó al emparrillado para el comienzo del cuarto y último cuarto debido a que el marcador estaba totalmente asegurado. Además, es importante recordar que Dak mantuvo algunas complicaciones en físicas en las semanas anteriores , las cuales no le había permitido competir al máximo de sus capacidades, por lo que el cuerpo de entrenadores decidieron no arriesgarlo más y comenzar a pensar en el partido de la semana 11.

A Dakota le bastaron tres cuartos de partido para dejar números dignos de presumir. Registró 296 yardas totales, dos pases de touchdown y selló su gran actuación con un acarreo individual para adjudicarse una anotación por tierra. El comandante vaquero completó 24 de sus 31 intentos de pase y terminó con un rating de 127.9.





