Xavi recomendó a un histórico jugador argentino para ocupar el lugar que dejó vacante en Qatar

Son días convulsionados los que vive el Barcelona. Es que tras la destitución de Ronald Koeman por el mal presente del primer equipo, Joan Laporta activó el plan retorno de uno de los máximos ídolos en la historia del club. Xavi Hernández, que supo ganar 23 títulos en su etapa como jugador, regresó a la institución blaugrana para ser el nuevo DT luego de su paso por el Al Sadd, de Qatar.

A pesar que las negociaciones con los qataríes se dilataron, el histórico N° 6 del Barça se pudo liberar de su contrato y ya está planificando cómo afrontará el objetivo de volver a ser protagonista en la liga española -marcha noveno a 11 puntos del líder, la Real Sociedad- y de intentar lograr la clasificación a los octavos de final de la Champions League. Pero más allá de su presente, Xavi también pensó en el futuro del club donde dio sus primeros pasos como entrenador.

Según reveló el diario AS, de España, antes de despedirse, el ex jugador catalán le recomendó a los duelos del Al Sadd a la persona que él creía indicada para reemplazarlo. Durante las charlas que Xavi mantuvo con el jeque y máximo representante del equipo Mohammed bin Al Thani en su palacio, el hoy técnico del Barcelona eligió a Javier Mascherano como el candidato para tomar las riendas del conjunto qatarí.

El medio indicó que el futbolista que supo ser campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 destacó “el fuerte carácter y la profesionalidad como sus mejores virtudes”. Además, en el reporte también subrayaron que Xavi apuntó por el Jefecito por su amplio conocimiento del fútbol internacional y una visión del juego muy parecida a la del DT saliente.

En el periódico deportivo madrileño indicaron que el jeque no habría quedado del todo convencido por la recomendación de Xavi en relación a Mascherano. Pero más allá de la futura elección del nuevo entrenador, el escenario en la máxima liga del fútbol de Qatar marca que la competición estará parada por más de un mes, ya que las selecciones de la región jugarán la Copa de Arabia.

El volante argentino compartió varias temporadas con Xavi en el equipo culé (Getty)

Hay que recordar que en la actualidad, Mascherano se desempeña como la cabeza del Departamento de Metodología y Desarrollo que tiene la Asociación del Fútbol Argentino. El ex volante de la selección argentina tiene contrato hasta finales de este año y luego deberá resolver si continuará en dicho cargo o comenzará su carrera como entrenador.

A principios de agosto, cuando Juan Antonio Pizzi dejó de ser el DT de Racing Club, el nombre del Jefecito surgió como uno de los posibles reemplazantes. Es más, hasta el propio presidente de la Academia, Víctor Blanco, se refirió sobre el tema. “A Mascherano lo conozco hace mucho tiempo. Tuve la suerte de conocerlo cuando fue la Copa América en los Estados Unidos y donde también viajamos juntos. Lo del encuentro fue una casualidad, que justo se dio la presentación del torneo del fútbol femenino”, dijo el mandamás de Racing por un encuentro entre ambos en el predio que la AFA tiene en Ezeiza.

“Ahí justo le tocó la silla al lado mío y le pregunté cómo se veía, porque él está con contrato con AFA, cómo se veía a futuro, si le interesaba dirigir y me dijo que sí, que en un tiempo no muy lejano le gustaría empezar a dirigir. No más que eso y después hablamos de temas generales”, agregó.

