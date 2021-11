Cuando Jorge Ramos atacó a Faitelson acusándolo de “morder” la mano a José Ramón Fernández

Jorge Ramos aseguró que David Faitelson mordía la mano de José Ramón Fernández. (Fotos: ESPN)

La Copa Mundial de Brasil 2014 dejó diferentes situaciones qué contar. Una de ellas ocurrió cuando Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini en el partido de Italia contra Uruguay en el tercer partido de la fase de grupos. Al respecto, David Faitelson y Jorge Ramos tuvieron una agitada discusión.

Todo comenzó cuando ambos periodistas recordaron al delantero charrúa. Los panelistas conversaron sobre la mano que Lucho realizó dentro del área en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 contra Ghana para que los uruguayos accedieran a las semifinales en la justa internacional.

Cuatro años después, Suárez volvió a convertirse en objeto de las críticas al morder a Chiellini en el encuentro de fase de grupos. De ese modo, Faitelson aseguró: “Espero que la FIFA actúe conforme al reglamento. No se puede permitir una imagen como la de Luis Suárez en un campo de futbol”.

Jorge Ramos increpó a David Faitelson y lo culpó de tener mala fe con los uruguayos. (Foto: Captura de pantalla/ Youtube/ @ESPN Deportes)

El comentarista sudamericano pidió la palabra enseguida: “El señor David Faitelson viene a hablar del mordisco de Suárez, se le salen los colmillos por hablar de él. Lo increíble de todo esto es que el que viene hablar de mordiscos a otros es un hombre que todos los días muerde la mano de quien lo ha llevado hasta donde está” asentó Ramos refiriéndose a José Ramón Fernández.

De ese modo, el comunicador nacional pensó que su compañero de debate le jugaba una broma: “Es una broma esto ¿no?. Yo no muerdo la mano de absolutamente nadie. ¿Desde cuándo Futbol Picante se convirtió en un programa así?, culminó. Hay que recordar que José Ramón Fernández y Faitelson han compartido panel desde principios del año 2000.

En la copa mundial de Río, la Selección Mexicana de Futbol se quedó con las ganas de avanzar a los cuartos de final. El combinado dirigido por Miguel Herrera cayó ante Holanda por marcador de 2 a 1 con la famosa situación del “No era Penal”.

Mientras que el cuadro de Uruguay avanzó como segundo del Grupo D detrás de Costa Rica y tuvo que medirse ante Colombia. Asimismo los Cafetaleros avanzaron tras sacar ventaja de 2 a 0.

José Ramón Fernández y David Faitelson han compartido panel desde principios del año 2000. (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

Tanto Faitelson como Ramos tuvieron que orientar la plática a algo que no era precisamente tema futbolístico, pues las selecciones de sus países quedaron relegadas en el paso para conseguir el trofeo de la copa mundial de la FIFA.

Ramos siguió con la polémica y controversia, pues afirmó que a Faitelson los uruguayos no eran de su agrado: “¿ Por qué usted nos tiene tanta tirria?¿Por qué no le caemos bien los uruguayos? ¿Por qué usted se ha enfocado únicamente con nosotros?”, cuestionó.

El columnista mexicano se defendió de las acusaciones y aseveró que no se trataba de una cuestión de nacionalidad, pues comentó que los cronistas y comentaristas no representaban a ningún país: “Yo no vengo acá con la bandera mexicana. Me parece que lo que hizo Suárez es impresentable”.

Posterior a la confrontación, la FIFA decidió suspender nueve partidos al futbolista que en aquél entonces militaba en el Liverpool de la Premier League. Asimismo, la sanción quedó en un veto de cuatro meses en toda actividad futbolística regulada por la Federación Internacional de Futbol Asociación. Al punto de no dejar entrar a ningún partido de las ligas más importantes del mundo. Algunos medios de comunicación catalogaron el hecho como una medida estricta, pues se tomaba a Suárez como un delincuente.

