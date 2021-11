Así sería la inexperta defensa de México para enfrentar a Estados Unidos

Johan Vázquez y Gilberto Sepúlveda se perfilan para ocupar un lugar en la alineación titular. (Foto: Twitter / @TUDNMEX)

Héctor Moreno se ha convertido en un futbolista constante dentro de la Selección Mexicana desde hace varios años;no obstante, en los últimos años, las constantes lesiones lo han marginado de disputar algunos encuentros con el conjunto tricolor.

Durante esta semana, el defensa central de Rayados se mantuvo con molestias por fatiga muscular durante esta semana de preparación de cara al juego frente a la Selección de Estados Unidos. Para ello, el cuerpo técnico encabezado por Gerardo Martino puso algunas pruebas para saber si puede o no tener actividad este viernes contra el conjunto de las Barras y las Estrellas en Cincinnati. No obstante, Mauricio Ymay, reportero de ESPN, dijo que el defensor se encontraría fuera de acción.

En el supuesto caso de que Moreno no se pueda presentar en el partido, la zaga defensiva del conjunto tricolor estaría siendo ocupada por Gilberto Sepúlveda y Johan Vázquez, quienes juntos acumulan un total de 282 minutos disputados en total. Sin embargo, el puesto también podría ser utilizado por Julio César Domínguez, que ya acumula un total de 1,427 minutos y en las convocatorias de Gerardo Martino se ha mantenido presente desde el pasado mes de septiembre.

“Ya ni siquiera es duda, no llega Héctor Moreno. Lo intentó, trabajó a doble y triple sesión con el kinesiólogo Carlos Pecanha. El problema muscular en el aductor no lo deja y por eso no va mañana de arranque ante Estados Unidos”, señaló Ymay desde Cincinnati, lugar donde México medirá fuerzas con su similar estadounidense.

Héctor Moreno podría perderse el siguiente duelo. (Foto: José Cabezas/REUTERS)

Fue el mismo reportero de la cadena deportiva quien anunció quiénes serían los elegidos por el timonel nacional para ocupar el puesto que estaría dejando vacante el defensor de 33 años de edad.

“El Tata ha trabajado con Johan Vázquez y el Cata Domínguez. Se abre la opción para el Tiba Sepúlveda, pero el jugador de Cruz Azul lleva la delantera. Los laterales el Chaka Rodríguez y Jesús Gallardo”, agregó.

“En el medio campo; Edson Álvarez, Luis Romo y Héctor Herrera. Y el tridente ofensivo que tanto esperamos con Tecatito Corona, Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez. Con eso, ha trabajado Martino y sabemos cómo son los técnicos que pueden darle la vuelta a un posible XI para enfrentar mañana a Estados Unidos”, mencionó el reportero de ESPN.

Sin embargo, el estratega argentino declaró en conferencia de prensa que aún no es seguro que Moreno se pierda el encuentro. “Primero hay que resolver la situación de Héctor para ver si está en condiciones de jugar y después la zaga central saldrá entre Tiba, Cata y Jesús (Angulo)”.

Gerardo Martino tendrá que decidir mañana quién formará parte del 11 titular. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Por otra parte, el Tata también habló de los jugadores que no están en su mejor nivel con sus clubes y sobre los que están a la espera de una oportunidad de entrar en alguna convcatoria.

“Siempre se da esto cuando hay una convocatoria de Selección, hay algunos que no están en el mejor nivel o expresión futbolística, pero siguen siendo jugadores importantes para la Selección, que hacen su trabajo para poder estar. Nosotros tomamos decisiones y en ellas hay mayor o menor concordancia, es algo normal en el fútbol”.

Esta noche, el combinado tricolor estaría reconociendo el campo en el que se disputará el encuentro de mañana, y se dejó en claro que habrá una amplia presencia de aficionados mexicanos pese a que serán menos que en ocasiones anteriores, cuando los encuentros frente al equipo estadounidense se han llevado a cabo más al sur de la nación.

