La vez que David Medrano fue invitado a trabajar con la Selección Mexicana

David Medrano pudo trabajar en la selección mexicana. (Foto: Facebook/David Medrano)

David Medrano es uno de los periodistas más respetados de la actualidad. Sus exclusivas y los análisis que realiza le han valido un lugar dentro de la preferencia del público mexicano. Aunque no comparte demasiada pantalla con Christian Martinoli y Luis García en los partidos, sus aportes desde las coberturas siempre marcan una diferencia para la televisora del Ajusco.

Uno de los dotes que más se le han reconocido a Medrano tiene que ver con sus capacidad para analizar los partidos de futbol desde el punto de vista táctico. Esos conocimientos pudieron llevarlo a colaborar con uno de los directores técnicos más renombrados en el futbol mexicano: Ricardo Antonio La Volpe. El timonel argentino se ha caracterizado por tener una relación conflictiva con los medios de comunicación, pero hay unos pocos periodistas, como Medrano, que pueden presumir de su afinidad con el Bigotón.

De acuerdo con lo que contó para La Cámara del Doctor García, en YouTube, Medrano pudo formar parte del cuerpo técnico de La Volpe de cara al Mundial de Alemania 2006. Pero rechazó la invitación debido a que chocaba con sus convicciones de lo que “debe ser” la labor de un periodista deportivo.

Ricardo La Volpe quiso integrar a Medrano porque valoró sus conocimientos tácticos. (Foto: Cuartoscuro)

“Se da el momento en el que me invitan a trabajar con selección nacional. Les dije que no, no no. Les digo que lo que yo pienso, pero pretendo ser periodista toda la vida”

“A mí me molesta el tema de que hay gente que un día es periodista, otro día es comentarista, otro día es analista. Lo respeto, pero particularmente no me gusta”, recordó el reconocido periodista que participa actualmente en Azteca Deportas con diversas tareas: desde coberturas hasta análisis de lo que pasa en el terreno de juego.

En la misma plática, Medrano recordó que su amistad con La Volpe nación cuando el DT llegó a Guadalajara para dirigir al equipo del que él es aficionados: Los Zorros del Atlas. “Ricardo es de los pocos amigos que tengo dentro del mundo del futbol. Cuando viene al Atlas, empezamos a forjar una relación de día a día, íbamos a comer dos o tres días por semana. Cuando viene a selección, se intensifica”, mencionó sobre el nacimiento de su amistad con el entrenador pampero.

En Twitter, Medrano suele revelar información exclusiva. (Foto: Twitter@medranoazteca)

David Medrano comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1983, en su natal Guadalajara. Fue a través de la radio y de la prensa escrita que este periodista dio sus primeros pasos en el periodismo. Con el tiempo, como él mismo ha contado en transmisiones del canal del Dr. García, pasó de buscar la información a recibirla.

Es decir, los propios protagonistas lo buscaban para revelar noticias. Gracias a ese confiabilidad fue que Medrano empezó a escalar puesto y a ganarse un formidable prestigio entre sus colegas: sabían que si lo decía David Medrano, era cierto. Las privilegiadas fuentes con las que contaba, además de su olfato periodístico, llamaron la atención de TV Azteca, que lo integró a su exclusivo equipo hacia finales de la década de los 90.

Paulatinamente, Don Deivid se afianzó en las transmisiones de partidos de la Liga MX hasta consagrarse como uno de los principales comentaristas de la cadena. También influyó de manera decisiva en su carrera aquella época en la que fue panelista y luego conductor del programa Marcaje Personal, en el que se debatía la actualidad del futbol mexicano desde una perspectiva poco usual para la televisión abierta del país. Los temas se abordaban a profundidad y con fuerte aparato crítico.

SEGUIR LEYENDO: