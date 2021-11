La fuerte crítica de Álvaro Morales a Juan Reynoso por la derrota de Cruz Azul

La remontada de Pumas sobre Cruz Azul no pasó desapercibida en el seno del periodismo deportivo mexicano. Álvaro Morales cuestionó la estrategia de Juan Reynoso; no sólo ahondó en el aspecto táctico de La Máquina, sino que trajo a colación una serie de recuerdos que han marcado la historia del conjunto cementero.

Los vigentes monarcas de México vencían por 1-3 al Club Universidad Nacional al término del primer tiempo. Arturo Ortiz había adelantado a los felinos, pero el primer hat-trick de Roberto Alvarado en la Liga MX reacomodó los cartones. Para el complemento, un tanto individual de Favio Álvarez y un doblete de Diogo de Oliveira Barbosa revirtieron el marcador a 4-3 en la Jornada 17 del Torneo Apertura Grita México 2021.

A través del programa Futbol Picante, el integrante de la cadena ESPN Deportes reaccionó a la clasificación de Pumas al repechaje. Del mismo modo, profundizó en las constantes de Cruz Azul y remembró el encuentro de vuelta por las Semifinales del Torneo Apertura Guard1anes 2020, en que un episodio similar dejó fuera de la final a los de La Noria.

“Prendidos con el tema Cruz Azul, el campeón del futbol mexicano. Hasta yo vine hoy de azul para no hacerlos sentir tan mal. Yo no tengo nada en contra de Cruz Azul, pero el rey de los empates de la Liga MX ayer perdió un partido increíble. Me hizo recordar el de aquella Liguilla de hace un año cuando iba ganando 4-0 contra los Pumas, un equipo tan malo, tan malo, que sería bueno pero en el ascenso. Pero bueno, felicidades a los Pumas, lo hicieron muy bien”, sentenció.