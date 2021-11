Tras haber asesinado a su novia, Oscar Pistorius podría salir de prisión: la condición que debe cumplir

(Getty Images)

Oscar Pistorius podría ser considerado para libertad condicional luego de haber cumplido la mitad de su sentencia por asesinar a su novia en febrero de 2013. El ex atleta mató a tiros a la modelo Reeva Steenkamp cuando le disparó cuatro veces a través de la puerta del baño de su habitación, motivo por el cual fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2014 y sentenciado a seis años, pero la condena se actualizó más tarde a asesinato, con un período de 13 años.

Para julio de este año, el ex deportista de 34 años había cumplido la mitad de su castigo, el período mínimo para ser considerado para la libertad condicional, por lo que ahora podría ser seleccionado para abandonar la prisión. Entre los requisitos para conseguir este beneficio el Departamento de Servicios Correccionales establece que deberá pasar por el programa Justicia Restaurativa.

En Sudáfrica, con el objetivo de evitar que los liberados reinciden en determinados delitos, se ha establecido un sistema que busca poner cara a cara a los presos con las víctimas o, en este caso, los familiares de la víctima. De esta forma, las autoridades ya se preparan para que Pistorius dialogue con los padres de Reeva Steenkamp

Madre y padre de Reeva Steenkamp (AFP)

El departamento de Servicios Correccionales debía sostener conversaciones preliminares hace algunas semanas, pero la reunión se pospuso y aún no se ha reprogramado. “Existe el tema del diálogo víctima-delincuente que debe tener lugar antes de que su perfil pueda ser llevado a la junta de libertad condicional”, explicó a la agencia de noticias AFP el portavoz de prisiones Singabakho Nxumalo. “Es un proceso bastante sensible y emocional”.

Tania Koen, abogada de los Steenkamps, dijo que la junta de libertad condicional debía discutir su libertad condicional el 27 o 29 de octubre “pero debido a que no se cumplieron ciertos requisitos, han detenido el proceso y tendrán que asegurarse de tener los informes necesarios”, que incluyen conversaciones con la familia de la víctima, el delincuente y el suministro de informes de psicólogo y trabajador social.

Koen habló con la emisora sudafricana SABC sobre cómo los padres de Reeva tomaron la noticia de que deberán sentarse cara a cara con el asesino de su hija: “June (la madre) siempre ha dicho que ha perdonado a Oscar, sin embargo, eso no significa que él no deba pagar por lo que ha hecho. Así que el perdón no es un problema para June... Barry (el padre) lucha un poco con eso, pero eso es algo que tendrá que expresar en el momento apropiado”.

El año antes de matar a su novia, Pistorius se convirtió en el primer doble amputado en competir en los Juegos Olímpicos cuando participó de Londres 2012. Compitió con cuchillas protésicas, una hazaña que le había valido el apodo de Blade Runner y motivo por el cual era por entonces un modelo a seguir para las personas con discapacidades en todo el mundo.

Durante el juicio y hasta el día de hoy, el sudafricano ha sostenido que confundió a Steenkamp con un intruso cuando en plena noche del Día de San Valentín de 2013 disparó cuatro balas de alto calibre a través de la puerta del baño de su habitación que estaba cerrada con llave desde adentro.

