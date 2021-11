Manny Pacquiao dio su opinión sobre “El Canelo” Álvarez: “Es demasiado bueno”

Canelo álvarez y manny pacquiao (Foto: EFE/Instagram@canelo)

Durante la noche de este sábado, Saúl Canelo Álvarez logró unificar todos los títulos de la categoría de peso supermediano contra uno de los rivales más difíciles en la categoría de las 168 libras: Caleb Plant.

Así, ante esta victoria, algunos de los rostros más conocidos del mundo boxístico no tardaron en externar su opinión sobre esta pelea que concluyó en el round 11, después de que El Canelo derribara a su contrincante y conquistara el título.

Entre estos personajes apareció Manny Pacquiao, quien en vastas ocasiones ha refrendado su admiración por el atleta mexicano.

“Felicitaciones al rey libra por libra,@canelo, al hacer historia en el boxeo como el primer campeón indiscutible de peso súper mediano de la historia. Plant dio una gran pelea, pero Canelo es demasiado bueno. El boxeo está en buenas manos”, señaló desde su cuenta de Twitter.

No obstante, las críticas para Álvarez no fueron del todo agradables, ya que el periodista David Faitelson aseguró, de alguna manera, que el boxeador ha sido “vendido” como algo más de lo que realmente es. El comunicador lo comparó con boxeadores de su talla y afirmó que no está a la altura de ellos.

Saúl Canelo Álvarez logró unificar todos los títulos de la categoría de peso supermediano (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY)

“Siguen vendiendo más de lo que realmente es…el Canelo es un gran boxeador, pero no está por encima hoy de Terrence Crawford,de Errol Spence o Naoya Inoue”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

La cosa no paró ahí, pues en otras publicaciones se leyó: “Gran logro del Canelo: ganar los 4 cinturones de las 168 libras…Pero, para mí, no es el mejor boxeador del mundo libra x libra. Hoy, le faltaron recursos”, escribió en su cuenta personal. A lo largo de la carrera de Saúl Álvarez se le ha criticado por los rivales que ha enfrentado. Asimismo, la afición del deporte sobre el ring ha argumentado que el pugilista en sus inicios fue “inflado” por Teleisa, quien en su momento tenía los derechos de autor de las peleas del tapatío.

No es la primera vez que Faitelson arremete contra Álvarez, pues anteriormente cuestionó al peleador. El jalisciense fue al programa del panelista como derecho de réplica y enfadado respondió: “Te he escuchado decir que soy mam*n, soy serio y así ha sido toda mi vida. Tu no sabes de boxeo”.

En cuanto a Pacquiao, cabe recordar que en agosto pasado se enfrentó a Yordenis Ugás, No obstante, el filipino dejó claro que la lista de sus peleadores favoritos del momento, incluye al mexicano, Saúl Canelo Álvarez: “Buenos peleadores ahora, Canelo, Spence y Crawford”, comentó para ESPN.

el 28 de septiembre Manny Pac-Man Pacquiao anunció su retiro oficial del boxeo profesional (Foto: Eloisa Lopez/Reuters)

Además, el 28 de septiembre Manny Pac-Man Pacquiao anunció su retiro oficial del boxeo profesional. Ante ello, el mexicano Saúl Canelo Álvarez compartió su opinión en entrevista para el portal de YouTube Little Giant Boxing, comentó brevemente que el filipino fue una leyenda del box y que hizo grandes cosas como profesional.

Recalcó que “es una noticia triste” para el sector deportivo, pues luego de las hazañas y campeonatos que disputó Pacquiao arriba del ring, su retiro representa un acontecimiento melancólico para él, pero también apuntó que ya era el tiempo de Manny para despedirse de las peleas.

“Es triste, pero yo creo que ya es tiempo. Creo que ya es tiempo y es triste escucharlo”, dijo.

No dejó de lado la trayectoria de Manny Pac-Man porque hasta el momento es el único campeón en ocho divisiones distintas, por lo que Canelo Álvarez refirió que hizo “grandes cosas” cuando portaba los guantes en el cuadrilátero: “Él hizo muchas cosas en el box, así que es un gran peleador de la legión”.

