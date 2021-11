Filtran posible convocatoria del Tri para eliminatorias contra EEUU y Canadá

Filtraron posible convocatoria del Tri (Foto: REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana tiene dos fechas más pendientes en las eliminatorias del hexagonal de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022, y sus siguientes rivales serán dos de las selecciones fuertes de la confederación, se trata de Estados Unidos y Canadá.

Se espera que Gerardo Tata Martino tenga lista su convocatoria en los próximos días pues el primer partido lo jugará el viernes 12 de noviembre. Así que el llamado podría publicarse una vez que termine la última jornada de la Liga MX.

A pesar de que aún falta poco más de una semana para la fecha en la que el combinado nacional viajará a Estados Unidos, por medio de redes sociales circuló una lista de la que podría ser la próxima concentración del timonel del combinado nacional.

Una de las dudas que aún tendría el técnico argentino se concentra en la delantera y en la zona lateral izquierda ofensiva (Foto: REUTERS/Jose Cabezas)

El periodista deportivo David Medrano se encargó de compartir en redes sociales la posible lista que tendría el Tata Martino para los siguientes juegos eliminatorios mundialistas. Dentro de los posibles convocados resaltan los nombres habituales de las figuras de la selección como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Hirving Chucky Lozano y Raúl Jiménez.

Pero también incluyó algunas de las probables sorpresas que tendría esta selección pues el llamado de José Juan Macías con el equipo azteca mayor podría darse en los siguientes días, además del guardameta mexico-americano, David Ochoa, quien podría debutar con el equipo Azteca

Una de las dudas que aún tendría el técnico argentino se concentra en la delantera y en la zona lateral izquierda ofensiva, pues las diferentes opciones que tiene de cara podrían complicarlo.

Y para la delantera ofensiva se habló que Gerardo tendría en mente al ex jugador de Chivas, José Juan Macías (Foto: REUTERS/Jose Cabezas)

Según compartió el periodista de Azteca Deportes, se estaría considerando a Osvaldo Rodríguez o a Gerardo Arteaga para la defensiva lateral. En el medio campo -también por la banda lateral- estaría en duda el llamado de Uriel Antuna o de Alexis Vega, ambos del club Guadalajara. Incluso se habla de la posible convocatoria de Rodolfo Pizarro para cubrir a Vega; las recientes lesiones del medallista olímpico de Tokio 2020 serían motivo para dejarlo fuera de este llamado.

Y para la delantera ofensiva se habló que Gerardo tendría en mente al ex jugador de Chivas, José Juan Macías. De acuerdo con Medrano, estaría planeado su llamado en lugar de Henry Martín. A pesar de que el futbolista del Getafe no ha tenido actividad en la liga española, no sería pretexto para Martino y traerlo con la selección.

De ahí en fuera, el llamado para enfrentar a Estados Unidos y a Canadá sería la misma que en ediciones anteriores. La convocatoria completa según David Medrano sería la siguiente:

Filtran posible convocatoria del Tri para el juego contra EEUU y Canadá (Foto: Twitter/@medranoazteca)

Porteros: Memo Ochoa, Alfredo Talavera, Jonathan Orozco y David Ochoa.

Defensa: Luis Chaka Rodríguez, Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes, Julio César Cata Domínguez, Héctor Moreno, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Osvaldo Rodríguez o Gerardo Arteaga.

Mediocampistas: Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Edson Álvarez, Luis Romo, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez.

Delanteros: Jesús Manuel Tecatito Corona, Diego Lainez, Sebastián Córdova, Orbelín Pineda, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega o Uriel Antuna y José Juan Macías o Henry Martín.

Hasta el momento el equipo nacional marcha a la cabeza del hexagonal (Foto: EFE/Rodrigo Sura)

Hasta el momento el equipo nacional marcha a la cabeza del hexagonal, a pesar de algunas dificultades en sus partidos ha podido sacar todos sus compromisos con el resultado esperado. Pero una de las reacciones que no ha podido controlar es el de su afición.

Luego de que volviera a sonar el grito homofóbico en los partidos contra Canadá y Honduras en el Estadio Azteca, la FIFA notificó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de un veto de dos partidos más una multa económica. En 2022 se jugarán los partidos como local sin público.

SEGUIR LEYENDO: