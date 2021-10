Horas decisivas en Barcelona: el club qatarí donde dirige Xavi se pronunció sobre su futuro

Xavier Hernández tiene contrato con Al Sadd hasta 2023 pero podría negociar con el Barcelona (Foto: EFE)

Cuando la directiva del FC Barcelona tomó la decisión de remover de su cargo a Ronald Koeman, instantáneamente Xavi Hernández apareció como el candidato predilecto para reemplazarlo. Los rumores sobre su regreso al Camp Nou han ido en aumento pero, en las últimas horas, han lanzado un contundente mensaje desde Qatar para poner paños fríos a las expectativas y aclarar su futuro.

Las chances de que Xavi abandone el club Al Sadd para hacerse cargo del vestuario del Barça todavía existen, pero desde el club qatarí han utilizado las redes sociales para recordar que todavía tiene un contrato vigente.

“En respuesta a lo que está circulando en las últimas horas, la dirección de Al Sadd reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está totalmente centrado en los próximos partidos, para mantener al equipo en el liderato y defender el título”, sentenciaron cuenta de su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, el Barcelona conserva las posibilidades de que Xavi sea el reemplazante de Koeman. Según palabras del Ahmed Al Ansari, el director de comunicación del Al Sadd, no hay ninguna propuesta oficial pero las negociaciones no son imposibles. “Se supone que cualquier club que tenga un poco de profesionalismo debe negociar con la otra parte si quiere un jugador o entrenador que esté bajo contrato”, escribió Al Ansari, lo que indica que la entidad culé deberá enviar a sus representantes a Doha para iniciar las conversaciones formales.

Desde el periódico Mundo Deportivo informaron que Xavi Hernández ya se reunió con el jeque esta semana para asegurarse que no habrá impedimentos para concretar su salida, pero Barça deberá ser prudente para convencer a los directivos del Al Sadd de que liberen al ídolo blaugrana.

Xavi Hernández había renovado su contrato con el Al Sadd de Qatar hasta 2023 (Foto: Europa Press)

Pese a la presentación de Sergi Barjuán como sustituto interino de Koeman, todo apunta a que Xavi es el elegido por Joan Laporta para encarrilar al Barça tras el adiós de Lionel Messi. El diario Sport informó que está “todo cerrado” para que esto se convierte en una realidad pero los propietarios del Al Sadd le han pedido al entrenador que “aguante estos dos próximos partidos de Liga, de gran trascendencia a nivel clasificatorio”.

Durante su experiencia en Qatar, Xavi ha sumado siete títulos y actualmente marcha líder de la QSL con siete victorias en siete partidos. En el FC Barcelona confían en cerrar su llegada en las próximas semanas para que asuma las riendas del vestuario cuanto antes y empiece a trabajar para recuperar una campaña que inició muy irregular.

