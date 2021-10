Guillermo Barros Schelotto citó a cuatro futbolistas del torneo argentino en su primera lista como DT de Paraguay

Guillermo Barros Schelotto entregó su primera lista de convocados desde que es DT de Paraguay (Foto: EFE)

Guillermo Barros Schelotto dio a conocer la primera lista de convocados de la selección paraguaya desde que se calzó el traje de entrenador de ese país. El ex conductor de Boca y Lanús sumó a la nómina a cuatro futbolistas que actualmente se desempeñan en Argentina: David Martínez (River Plate), Robert Rojas (River Plate), Jorge Morel (Lanús) y Matías Rojas (Racing Club).

Sin embargo, la lista de jugadores que militan en el extranjero para los partidos ante Chile por la 13ª fecha como local (11/11) y Colombia por la 14ª (16/11) tiene a varias caras conocidas para el torneo argentino.

Entre los 23 apellidos de la plantilla hay otros once futbolistas que estuvieron vinculados con el país por diferentes razones. Están Antony Silva (ex Huracán), Gustavo Gómez (ex Lanús), Junior Alonso (ex Boca Juniors), Omar Alderete (ex Huracán y Gimnasia de La Plata), Mathías Villasanti (ex Temperley), Braian Ojeda (ex Defensa y Justicia), Miguel Almirón (ex Lanús) y Luis Amarilla (ex Vélez). A esto hay que sumarle a los argentinos nacionalizados Andrés Cubas (ex Boca Juniors, Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia) y Alejandro Romero Gamarra (ex Huracán).

También está el caso del lateral del Cadiz de España Santiago Arzamendia, que es argentino de nacimiento, pero nunca jugó en el país y tiene nacionalidad paraguaya.

La primera lista de Guillermo Barros Schelotto

Entre esos 15 casos vinculados con el país, se destacan las apariciones de los ex Lanús Gómez y Almirón, quienes fueron dirigidos por Guillermo en el club del Sur.

Un detalle a tener en cuenta para los mellizos Barros Schelotto es que los hermanos Ángel y Óscar Romero se encuentran sin club actualmente tras su conflictiva salida de San Lorenzo de Almagro. Ambos están trabajando en el predio de la selección paraguaya desde antes del arribo de Guillermo al banco de suplentes y si bien no aparecieron en esta primera lista, serán parte de la convocatoria.

“Lo dije hace una semana, necesitamos ganar, sacar puntos, el análisis que hicimos de estos jugadores es tratar de armar un equipo que le pueda ganar a Chile y Colombia, eso es el porqué de estos jugadores. Los Romero son jugadores de selección que no tienen equipo, estuvimos entrenando con ellos para llevarlos a llegar al partido contra Chile, vamos a tratar de tenerlos de la mejor manera”, sentenció Schelotto en una reciente conferencia de prensa según citó el diario local ABC. Es decir que en total habrá 17 casos de futbolistas relacionados a la Argentina ya sea por su nacionalidad o por haber jugado en el torneo albiceleste en algún momento de su trayectoria.

Paraguay está en la octava posición de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, a cuatro unidades del sitio de repechaje que hoy ocupa Uruguay. Aunque las distancias entre el tercero (Ecuador) y el noveno (Perú) es de apenas seis puntos cuando restan seis jornadas para el cierre del certamen clasificatorio.

