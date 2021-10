Raúl Jiménez reveló el disfraz que utilizará la noche de Halloween

Raúl Jiménez sorprendió a todos con su vestuario para Halloween (Foto: Lee Smith /REUTERS)

La carrera de Raúl Alonso Jiménez pasó por momentos complicados luego del accidente sufrido con el defensor David Luiz, en donde terminó con una fractura de cráneo. Esta lesión lo alejó varios meses de las canchas y tras una intensa recuperación logró superar el obstáculo, por lo que ahora su vida dentro y fuera del deporte parece comenzar a mejorar.

En estas fechas de celebraron a los muertos, el Lobo Mexicano no perdió la oportunidad para disfrazarse de un curioso personaje de las películas de Disney. Además, junto a su hermano menor, presumieron los atuendos en sus cuentas oficiales de Instagram. La imagen de inmediato comenzó a viralizarle y a despertar comentarios al respecto entre los seguidores del atacante.

Jiménez se caracterizó de uno de los personajes más emblemáticos del reconocido actor Johnny Depp. Se trata de Jack Sparrow, protagonista de las aclamadas películas de Piratas del Caribe, las cuales forman parte de la empresa Disney y que se han convertido en las favoritas de las audiencias de todas las edades.

El jugador mexicano se disfrazó de uno de los personajes de Johnny Depp (Foto: Captura Instagram/@raulalonsojimenez9)

El atuendo cuenta con diferentes detalles los cuales ayudan a Raúl para hacerse pasar por el aclamado pirata. Peluca, traje, banda en la cabeza y hasta una espada conforman la indumentaria del goleador del combinado nacional. Por su parte, el hermano de Jiménez también posó con un disfraz de la famosa serie de Netflix, “Stranger Things”.

Parece que el jugador del Wolverhampton disfrutará de estas festividades acompañado por algunos de sus seres queridos. Esto podría ser un impulso de cara a cerrar de la mejor manera la primera parte de esta temporada en la Premier League de Inglaterra, donde su equipo marcha en la posición número 11 tras nueve jornadas disputadas.

El delantero de 30 años, quien debutara en la Liga Mx con América, ha colaborado con 49 goles desde su llegada a los Wolves. En tres años con los ingleses registra 119 partidos jugados y un total de 20 pases de anotación. Además, sus actuaciones colectivas y esfuerzo dentro del campo le han permitido convertirse en uno de los jugadores más queridos para la hinchada.

El Lobo Mexicano regresó a la Selección Mexicana para reclamar su titularidad (Foto: José Cabezas/REUTERS)

Jiménez también hizo su regreso triunfal a la Selección Mexicana recientemente, con lo que buscará reclamar su titularidad. Su ausencia en el Tri fue notoria debido a la escases de goles mostrada tanto en la Copa Oro como en las primeras fechas de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El técnico de México, Gerardo el Tata Martino, debió recurrir a la naturalización del delantero Rogelio Funes Mori para ocupar el sitio como titular en el ataque Tricolor. Sin embargo, el futbolista del Monterrey no ha logrado llenarle el ojo a los medios y a la afición por sus actuaciones irregulares, por lo que la vuelta de Raúl ha ilusionado al contexto del seleccionado nacional.

“Se sabe levantar y dar lo mejor, viene con mejores energías que antes; lo va a hacer increíble y la verdad estoy muy orgullosa de él. Obviamente me da nervios, pero creo en él y creo en sus habilidades. Sobre todo él cree en sí mismo, entonces no puedo no creer en él; tiene que entrar con todo, no puede tener miedo y no puede tener dudas. Lo veo feliz, con toda la energía y con todas las ganas, lo veo al 100″, fueron las palabras de Daniela Basso, pareja del futbolista, luego del regreso a las canchas por parte del mexicano.

SEGUIR LEYENDO: