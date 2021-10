México vs Ecuador: dónde y cuándo ver en acción al plantel alternativo del Tricolor

La Selección Mexicana de Futbol jugará ante su similar de Ecuador en partido amistoso (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

En medio del cierre de la temporada regular del Grita México Apertura 2021, la Federación Mexicana de Futbol pactó un encuentro amistoso contra la Selección de Futbol de Ecuador. El cotejo tiene como objetivo mantener el ritmo del Tricolor en el Octagonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022, aunque Gerardo Martino deberá echar mano de jugadores alternativos ante la negativa de diversos equipos por prestar a sus jugadores.

Al no ser un partido organizado por la Concacaf o la FIFA, los clubes que prestan jugadores usualmente no tuvieron la obligación de ceder en esta ocasión. Así, el timonel de la Selección Mexicana tendrá la oportunidad de evaluar el desempeño de futbolistas que no forman parte de sus convocatorias continuamente y así dar un paso más hacia el relevo generacional que se avecina al interior del plantel.

Otro de los factores determinantes, al ser un encuentro pactado entre Federaciones, es que se jugará fuera del territorio nacional mexicano. El escenario que albergará a los dos conjuntos será el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, por lo que los mexicanos radicados en Estados Unidos tienen la posibilidad de asistir al recinto. El resto de los interesados en ver el partido lo podrán hacer por medio de diversas plataformas.

México ganó su ultimo partido en el Estadio Azteca (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

El cotejo comenzará en punto de las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México). Los noventa minutos podrán ser sintonizados a través de las señales de Televisa y TV Azteca. Los canales en encargados de transmitir el partido serán el Canal 5 y Canal 7 de la señal abierta. Mientras que a través de la televisión de paga TUDN tiene los derechos de transmisión.

Los futbolistas que usualmente son requeridos por el Tata esta vez no viajaron a tierras aztecas. De ese modo, podrían debutar una gran cantidad de jugadores que militan en el torneo mexicano de la Liga MX. Los jugadores referentes como Andrés Guardado, Héctor Moreno, Hirving Lozano y Raúl Jiménez permanecieron en Europa para desempeñarse con sus clubes.

Uriel Antuna podría iniciar el partido ante Ecuador como titular (Foto: Andrew Dieb/ Reuters)

En su lugar, nuevos nombres que han estado presentes en categorías inferiores tendrán la oportunidad de llenarle el ojo al técnico sudamericano. Según información de TUDN la onceava que saltará al campo será: Rodolfo Cota iría al arco, siendo uno de los guardametas que en las fechas regulares de la selección es convocado. La zaga defensiva estaría cubierta por José Ramírez y Osvaldo Rodríguez del León como laterales. Mientras que los centrales serían Haret Ortega de Toluca y Jesús Angulo de Atlas.

En el medio campo Martino resolvería con una línea de tres: Erik Lira de los Pumas y Jesús Ricardo Angulo de las Chivas como interiores. Mientras que Fernando Beltrán resguardaría la media de contención. En la delantera serían tres delanteros: Roberto Alvarado de Cruz Azul y Uriel Antuna del Rebaño por las bandas; con Santiago Giménez de la Máquina como centro delantero.

El equipo regular del Tri disputará un partido oficial hasta mediados de noviembre cuando visite a las naciones norteamericanas. Contra los Estados Unidos se enfrentará el 12 de noviembre en el TQL Stadium; el 16 de noviembre se verán las caras ante Canadá en el Estadio de la Mancomunidad. Dichos duelos representarán las jornadas siete y ocho previo a la Copa del Mundo en Qatar.

Actualmente el Tri marcha líder del Octagonal a falta de ocho combates deportivos por tres lugares para el mundial. México suma 14 unidades; por detrás están los Estados Unidos con 11 y Canadá con 10.

