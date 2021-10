“No jugué mucho con Mourinho, quizás porque me había dirigido Pep Guardiola”

Jose Mourinho ganó tres títulos en el Manchester United, pero luego fue despedido (EFE)

Sorprendentes declaraciones esta semana del ex futbolista Bastian Schweinsteiger, quien se retiró en octubre de 2019 después de una exitosa carrera que incluyo pasos por el Bayern Múnich y el Manchester United, entre otros clubes. En este último coincidió con José Mourinho, uno de los mejores entrenadores de las últimas dos décadas. Pero, pese a las expectativas, no hubo una buena sociedad entre el alemán y el portugués.

“No jugué mucho (con Mourinho) desafortunadamente, pero aún lo respeto”, reconoció el ex campeón mundial con el seleccionado germano en diálogo con BBC Radio 5Live. El ex mediocampista aterrizó en los Red Devils en 2015, meses antes de que Mou fuese anunciado como director técnico de la institución.

“Es un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos. Fue una situación extraña y difícil, nunca me explicó realmente por qué (no jugué). Quizás fue porque jugué con Pep Guardiola y había jugado al fútbol de Pep Guardiola, que no le gusta tanto, creo. Aún así, también me gustó cómo estaba Mourinho, en realidad, entrenando”, sostuvo Schweinsteiger, quien había sido dirigido por el español en el Bayern Múnich.

Schweinsteiger jugó en el Manchester United en la temporada 201/16 (AFP)

El germano estuvo apenas una temporada en elenco británico y disputó apenas 18 encuentros de la Premier League, no todos de titular, y un puñado de partidos en competencias internacionales. En ese período pudo al menos festejar la conquista de la FA Cup y de la Community Shield.

Pero aparentemente no fue el único jugador de ese plantel que “padeció” a Mourinho: “Por supuesto, el estilo de juego es diferente, creo que por eso se fue Zlatan (Ibrahimovic). No era tanto fútbol, a veces era más directo. Pero tuvo éxito con sus equipos. Fue simplemente una sensación extraña”.

El sueco sí fue una pieza fundamental en el equipo, pero después de su lesión ligamentaria en una de sus rodillas en en abril de 2017 optó por marcharse a la MLS. Según Schweinsteiger, también empujado por el estilo del entrenador, quien tal vez guardaba cierto recelo con quienes habían trabajado bajo el mando de Guardiola, que había dirigido a Ibrahimovic en el Barcelona.

The Special One, que ahora conduce las riendas del AS Roma, permaneció en el United durante casi dos temporadas y ganó la Europa League. Luego, fue echado de Old Trafford en diciembre de 2018 por una serie de malos resultados. Desde su salida, el cuadro de Manchester no ha vuelto a conquistar un título y por estos días se analiza el posible despido de su actual entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.

Su posible desencanto con aquellos que fueron dirigidos por Guardiola podría encajar con la decisión que tomó hace algunos meses cuando aterrizó en el conjunto italiano y decidió prescindir de los servicios del español Pedro, quien se destacó en el Barcelona con Pep y ahora se marchó a Lazio, pese a haber completado un buen rendimiento la campaña pasada en el cuadro capitalino.

