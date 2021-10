La vez que Álvaro Morales provocó la ira de Julio César Chávez en un programa en vivo

En una emisión del programa Golpe a Golpe en ESPN, acudieron como invitados el César del Boxeo, su hijo, y el Canelo Álvarez (Foto: EFE/Juan Carlos Cruz)

Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. fueron protagonistas de una de las rivalidades más candentes en la historia reciente del boxeo mexicano. Desde que ambos comenzaron sus carreras, las comparaciones fueron inevitables. Elogios y críticas convivían a partes iguales para el Canelo y para el Hijo de la Leyenda. Las capacidades de los dos púgiles eran visibles, pero también se les acusaba de estar protegidos y de ser sobreexplotados mediáticamente.

La pelea que se cocinó casi por una década finalmente se llevó a cabo el 7 mayo de 2017. En la víspera de ese choque, hubo un sinfín de intercambios entre ambos peleadores. Uno de los más recordados es aquel que involucra a Julio César Chávez padre y al comentarista Álvaro Morales.

En una emisión del programa Golpe a Golpe en ESPN, acudieron como invitados el César del Boxeo, su hijo, y el Canelo Álvarez. Previamente, ambos peleadores habían acordado que el perdedor de la pelea le daría sus ganancias de la noche al otro. La apuesta sirvió para aumentar la rivalidad ya existente, pero justamente en ese programa el trato de palabra se canceló ante la molestia de Chávez señor.

Julio Cesar Chávez explotó contra Álvaro Morales por su insistencia.(Foto: Instagram/@jcchavez115)

El Gran Campeón mencionó que su hijo y Álvarez no tenían motivos para poner en juego sus ganancias de la pelea. “Yo no estoy de acuerdo. No es ético. Esta pelea es de orgullo. Con todo respeto, no nos interesa el dinero del Canelo. Nos interesa lo que el Canelo tiene como peleador. Ya le dije a Julio que no quiero apuestas”, argumentó Chávez.

Sin embargo, Álvaro Morales no dejó cabo sueltos y comenzó a interrogar al César. “Pero se dieron la mano”, mencionó el Brujo con tono irónico. “¿Y qué tiene que ver que se dieron la mano?”, respondió Chávez ya con una molestia notoria. Como era de esperarse, Morales no se detuvo. “¿No son hombres?”, cuestionó.

Por su parte, Canelo recordó que él había aceptado porque el Junior decía estar convencido de que ganaría. “Esta pelea va por el orgullo. Va más por encima del dinero. Yo apuesto mi bolsa, si él está tan seguro de que me va a ganar”. Chávez Jr. se mantuvo firme. “Yo me siento seguro de ganarle. Si no yo no hubiera tomado la pelea. En el ring se le puede noquear a todos”.

Julio César Chávez Jr no pudo derrotar a Saúl Álvarez. (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Ante las dudas de Chávez Jr, Álvaro Morales insistió en la apuesta. Esa actitud hizo estallar a Julio César Chávez padre: “Deja la apuesta ya, por favor. Esta es pelea de hombres. ¡No son payasadas! Déjate de cosas ya”, le dijo el Gran Campeón a Morales. Luego, ya en un tono más calmado, bromeó con el Brujo: “Apuesta tu sueldo tú”.

El asunto se dio por acabado gracias al Canelo, que le dijo a Chávez padre que la apuesta quedaba cancelada. “No es ni promoción a la pelea. Pero yo te respeto mucho (a Chávez padre). Yo veía tus peleas para aprender y lo respeto mucho. Yo, por usted, dejo aquí todo. Por usted nada más. Yo soy un hombre y tengo palabra”, dijo Álvarez.

Saúl "Canelo" Álvarez fue el ganador de aquella pelea. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Álvaro dijo que la noticia del día era que se cancelaba la apuesta. Chávez lo confirmó ya cansado del tema: “se cancela la apuesta”. Y recordó cuál era el valor del enfrentamiento: “Esta pelea es para todos los mexicanos. Lógicamente quiero que gane mi hijo porque es mi hijo. Pero si gana Canelo, yo lo voy a abrazar y lo voy a felicitar”.

Finalmente, Álvarez venció a Chávez Jr. por decisión unánime luego de doce rounds.

