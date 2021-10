Raúl Zurutuza dio a conocer el aforo permitido para el Abierto Mexicano de Tenis

El AMT podra contar con su capacidad de aficionados al máximo (Foto: Twitter @AbiertoTelcel)

La pandemia por COVID-19 poco a poco va cediendo terreno y ahora, en gran parte del país, el semáforo epidemiológico ha pasado a color verde, por lo que las medidas sanitarias implementadas se han visto con menores restricciones en los establecimientos deportivos.

Ahora está por celebrarse la edición 29 del Abierto Mexicano de Tenis y podrá contar con su máxima capacidad, de acuerdo a lo anunciado por Raúl Zurutuza. El director del torneo manifestó que Acapulco 2022 será uno de los primeros torneos en tener el mayor porcentaje de aforo posible en las instalaciones recién abiertas de la Arena GNP.

<b>“</b>Por eso la decisión que se use cubrebocas obligatorio y ese es el reto más importante. No se ha acabado la pandemia y seguimos inmersos en una problemática. Creo que ya vamos hacia el final de esto”, manifestó el directivo.

Zurutuza también manifestó que las nuevas instalaciones de la Arena GNP servirán como apoyo para que el evento pueda estar con su capacidad máxima en la edición del 2022 del AMT.

Alexander Zverev es el actual campeón del AMT (Foto: Carlos Perez-Gallardo/REUTERS)

“El tener un nuevo estadio creo que es más terreno y la gente se pueda esparcir. Los asientos son más separados, respecto al anterior. Y los estadios y gradas se han diseñado más amplias. Creo que uno, no hay que bajar la guardia; dos, estamos trabajando para que el público esté más distribuido y tres, estamos trabajando con la Secretaría de Salud”, expresó.

En cuanto a los jugadores estelares del mundo de la raqueta que formarán parte del torneo azteca, se dio a conocer que el Main Draw estará conformado por Daniel Mederev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y Matteo Berrettini, los cuales se ubican dentro del top-10 del ranking de la ATP.

“Es un esfuerzo de equipo, yo creo que para todos es gratificante que el torneo siga creciendo. Después del abierto viene una Copa Davis, ahora estos cuatro jugadores que tendrán participación en Copa Davis vendrán y se tendrá lo mejor del tenis y ellos jalaran a un número importante de seguidores. Con Daniel Mederev tenemos una gran relación con su agente y fue muy fácil, con dos y tres llamadas se pudo hacer. Tiene mucho que ver la hospitalidad que le hemos dado a los jugadores, y por eso no lo piensan mucho. Esta oportunidad de la Arena GNP es maravillosa”, sentenció Zurutuza.

Raúl Zurutuza también habló sobre la posibilidad de tener la participación de Rafael Nadal en el ATM y comentó que hasta el momento no ha recibido ninguna noticia de la recuperación del tenista español. Por lo que aseguró que, si el tenista ibérico deseara participar en el Abierto, se le otorgaría un Wild Card, caso parecido al del tenista argentino Juan Martín del Potro.

Stefanos Tsitsipas será otro de los participantes en el certamen mexicano (Foto: Jayne Kamin-Oncea/Reuters)

“Con Rafa (Nadal) yo en lo personal no tengo ninguna noticia. No ha anunciado nada y él será siempre bienvenido. Si no se apunta habrá un Wild Card. Pero depende de la lesión y en cuestión de Del Potro, también no estoy al tanto de cómo va por su lesión, sé que está peleando y si quiere jugar es más que bienvenido para que esté aquí”, finalizó Zurutuza.

La venta de boletos inició desde el lunes 4 de octubre de 2021 y las fechas en las que se lleven a cabo serán del lunes 21 de febrero al sábado 26 del mismo mes en el año 2022.

