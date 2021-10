El conflicto judicial que podría afrontar Hamilton por someter a su perro a una dieta vegana

Hamilton tiene una profunda relación de amor con su perro

Lewis Hamilton es uno de los deportistas veganos más populares y exitosos del plantea. Además, es un férreo defensor de los derechos de los animales y en julio de 2020 sorprendió al anunciar que había cambiado la dieta de su mascota, Roscoe. El bulldog inglés que lo acompaña desde hace años tiene hasta su propia cuenta de Instagram en donde su dueño comparte imágenes y videos de sus travesuras. A través de esa página, el deportista informó que el veganismo no sólo ha cambiado su vida, sino también la de su perro. Ahora, esa decisión podría traerle graves consecuencias.

Es que la asociación The Blue Cross que defiende los derechos de los animales explicó esta semana que esa decisión, que siguen muchos duelos en Reino Unido, podría estar violando la Ley de Bienestar Anima vigente en Gran Bretaña desde 2006. En esa legislación se establece que las mascotas deben recibir una “dieta adecuada”. Al tratarse de perros, la carne no puede faltar en su ingesta.

Por eso, la presidenta de la Asociación Veterinaria Británica, Daniella Dos Santos, ya había advertido sobre esta situación el año pasado: “Si su sistema de creencias personal significa que no quiere comer ninguna proteína animal, está bien, pero esa dieta no está diseñada para cumplir con los estándares de bienestar de su mascota”. En este sentido, reconoció que no es imposible alimentar a un perro solo con frutas, verduras y legumbres, pero que esto debe hacerse bajo un estricto control: “Es mucho más fácil equivocarse que hacerlo bien. Tendría que hacerlo bajo la supervisión de un nutricionista capacitado en veterinaria”.

Quienes incumplan con la ley podrían enfrentar penas que van desde una multa de 20 mil libras esterlinas hasta las 51 semanas de cárcel, dependiendo la situación. También los castigos incluyen que se les quite la mascota.

Según Hamilton, la salud de Roscoe mejoró desde que es vegano

Pese a esto, Hamilton reveló hace un año que aquel cambio de dieta fue clave para la mejora en la salud de Roscoe: “Su piel es mucho mas suave, sus patas hinchadas han sanado, no padece el dolor de la artritis y su respiración ha mejorado. Yo estoy super felíz con los resultados y él también”.

Estos comentarios llamaron la atención de muchos de sus seguidores, quienes en las redes sociales manifestaron su preocupación señalando que un perro no debe comer sólo alimentos a base de plantas ya que está en su naturaleza la ingesta de carne. Es que los caninos tienen todas las características que definen a un animal carnívoro, tanto en dentadura como en aparato digestivo ya que son descendientes de los lobos, sin embargo la evolución y la dependencia del ser humano les ha permitido digerir cualquier tipo de alimento y hoy en día pueden ser considerados como omnívoros.

Hamiltón le abrió una cuenta de Instagram a su perro

Esta no es la primera decisión llamativa que Hamilton toma con respecto a su mascota. En 2016, anunció que había congelado su esperma para futuras generaciones: “Roscoe tiene un gran espíritu. Debido a algunas complicaciones, tuvimos que castrarlo. Sin embargo, dado que él es el mejor Bulldog que existe, decidí congelar su esperma para que en el futuro pudiera tener sus cachorros”.

“Él es del mejor pedigrí. Su mamá y papá fueron campeones en espectáculos de perros, así que esos grandes genes seguirán viviendo. El mejor perro del mundo”, escribió el piloto británico en aquel entonces.

