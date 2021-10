La lista de los 10 jugadores más ricos de la NBA: la cifra récord de LeBron James

Curry y LeBron lideran el ranking de ganancias de jugadores NBA (Foto: NBA)

A LeBron James lo apodan el Rey no sólo por su talento dentro de la cancha de básquet, sino también por su capacidad de hacer dinero. Por octavo año consecutivo, la estrella que defiende los colores de Los Ángeles Lakers lidera el ranking de jugadores de NBA mejores pagos al tener en cuenta los salarios que recibe de la franquicia y todo aquello que genera por fuera de la cancha. Además, se posiciona quinto entre los deportistas mejor remunerados del planeta por detrás de Conor McGregor, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Dak Prescott.

Según un informe realizado por la revista Forbes, con su salario de 41.2 millones de dólares para la próxima temporada 2021-22 y un estimado de 70 millones de sus negocios extradeportivos, el alero de 36 años está listo para embolsar 111.2 millones en un solo año, demoliendo el récord de ganancias de la NBA de 96.5 millones que estableció durante los 12 meses que terminaron en mayo.

James ya alcanzó un hito financiero este año: superó los mil millones de dólares en ganancias profesionales sin contar impuestos y honorarios de agentes, elevando su patrimonio neto a aproximadamente 850 millones de dólares. Continuó su marcha hacia el estatus de multimillonario esta semana cuando su negocio de medios y entretenimiento, SpringHill Company, anunció la venta de una participación minoritaria a una valoración de alrededor de 725 millones de dólares.

La película Space Jam: A New Legacy tuvo un fuerte impacto en los números de LeBron James (Foto: REUTERS)

La empresa con sede en Los Ángeles hace de todo, desde producir películas y documentales deportivos como por ejemplo Space Jam: A New Legacy, What’s My Name: Muhammad Ali y hasta realizar trabajos de marketing para artistas como J.P. Morgan. No se espera que LeBron se embolse mucho dinero en efectivo del acuerdo, sino que reinvierta la mayor parte de las ganancias en el negocio, según le confirmó una fuente cercana al negocio a Forbes.

Stephen Curry, de los Golden State Warriors, ocupa el segundo lugar con 92,8 millones de dólares, lo que hubiera sido un récord para un jugador de la NBA hace apenas un año y medio si James no estuviera en el camino. Kevin Durant de los Brooklyn Nets ($ 87,9 millones), Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks ($ 80,3 millones) –que tuvo un fuerte impulso luego de salir campeón en la última temporada– y Russell Westbrook de los Lakers ($ 74,2 millones) completan los cinco primeros.

El listado completo:

• LeBron James (Los Ángeles Lakers): 41,2 millones de salario + 70 millones por fuera = 111,2 millones

• Stephen Curry (Golden State Warriors): 45,8 millones de salario + 47 millones por fuera = 92,8 millones

• Kevin Durant (Brooklyn Nets): 40,9 millones de salario + 47 millones por fuera = 87,9 millones

• Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 39,3 millones de salario + 41 millones por fuera = 80,3 millones

• Russell Westbrook (Los Ángeles Lakers): 44,2 millones de salario + 30 millones = 74,2 millones

• James Harden (Houston Rockets): 44,3 millones de salario + 18 millones por fuera = 62,3 millones

• Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 39,3 millones de salario + 17 millones por fuera =56,3 millones

• Klay Thompson (Golden State Warriors): 38 millones de salario + 16 millones por fuera = 54 millones

• Paul George (Los Ángeles Clippers): 39,3 millones de salario + 8,5 millones por fuera = 47,8 millones

• Jimmy Butler (Miami Heat): 36 millones de salario + 11 millones por fuera = 47 millones





* Los montos son en dólares

SEGUIR LEYENDO: