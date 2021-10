La reacción del Canelo Álvarez a los insultos de Caleb Plant: “No vale la pena”

Solo un mes falta para que Saúl Canelo Álvarez enfrente a Caleb Plant por la unificación del peso supermediano, el boxeador mexicano buscará escribir un capítulo más en la historia del boxeo nacional y ser el primero en obtener los cinturones del supermediano en cuatro consejos internacionales.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del evento los ánimos se calentaron y tanto Plant como Álvarez protagonizaron una polémica escena en donde ambos púgiles se agredieron frente a todos los medios y los asistentes del evento.

Desde entonces Caleb Plant ha lanzado diferentes indirectas e insultos al campeón mexicano, pero él respondió a todo lo que ha ocurrido. En una entrevista rescatada por ESPN comentó que no le afectó para nada todo lo que el estadounidense ha dicho de él y sobre lo ocurrido en aquella primera presentación del pasado mes de septiembre.

En una entrevista rescatada por ESPN comentó que no le afectó para nada todo lo que el estadounidense ha dicho de él (Foto: Twitter/@Canelo)

Sobre el evento que tuvieron en el careo, Álvarez aclaró que su intensión jamás fue insultar y empujar al boxeador y que no le gusta hacer ese tipo de acciones pues apuntó que él siempre respeta al rival.

“Nunca he estado envuelto en ese tipo de cosas, desgraciadamente se salió de control pero no es como me gusta hacer las cosas. Siempre me gusta respetar al rival, siempre hablar arriba del cuadrilátero, pero llega un momento en que tienes que defenderte”, comentó.

A pesar de los comentarios que protagonizó Caleb Plant contra el mexicano añadió que el norteamericano es un buen boxeador y esperará tener un enfrentamiento de gran rivalidad contra él. Añadió que los primeros rounds podrían ser los que le generen competitividad e incluso dificultades en la pelea.

Álvarez aclaró que su intensión jamás fue insultar y empujar al boxeador (Foto: Archivo)

Aunque puso en riesgo el evento por la disputa del combate por el FIB, CMB, AMB y OMB cuando empujó a Plant y a ambos intercambiaron cachetadas, Saúl Álvarez enfatizó que al final de todo, los insultos y palabras no valieron la pena.

“Yo creo que nunca vale la pena estar haciendo ese tipo de cosas, a mí no me gusta. Pero se dio y pasaron las cosas como tenían que pasar”

Además el tapatío recordó todos los insultos que recibió a lo largo de la conferencia de prensa pasada, uno de ellos fue el caso de clembuterol que dio positivo Saúl Álvarez en 2018, a pesar de los años transcurridos desde ese año y que ya se aclararon los hechos, fue material para Plant y amedrentar contra Canelo.

Pero para el mexicano no representó grandes ofensas, pues él explicó que “no me afectó porque al final de cuentas el clembuterol no es algo que te ayude a tu rendimiento, es algo que me salió […] No me afectó nada en eso, más me afectó las ofensas y malas palabras que me dijo mencionando mi madre y para nosotros es muy diferente”.

Pero para el mexicano no representó grandes ofensas, pues él explicó que “no me afectó" (Foto: EFE/Étienne Laurent)

Para Canelo Álvarez, una tercera pelea con Gennady Golovkin no está descartada

Previo a su combate del próximo 6 de noviembre contra el estadounidense Caleb Plant, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez habló para los micrófonos de ESPN y aseguró que una tercera pelea contra el kazajo Gennady Golovkin no está descartada.

El nacido en Guadalajara no cerró las puertas a completar una trilogía de combates contra Triple G si eso es lo que el público desea, pero puntualizó que su presente es mucho mejor que el de su rival. También cuestionó a su contrincante sobre lo que ha logrado desde que se enfrentaron.

“Yo estoy puesto para todo. Estoy puesto para hacer las mejores peleas, creo que estoy haciendo mucho mejores cosas que él. ¿Dónde está él? ¿Qué ha hecho después de que peleó conmigo? Nada. Yo estoy haciendo cosas importantes en mi carrera, venciendo a campeones, quitando invictos, dime dónde está él. Yo estoy puesto para hacer cualquier pelea que la gente le interese. Ahorita tengo compromisos importantes, quiero cumplirlos y después ver que viene”, expresó el mexicano de 31 años de edad.

