Paraguay pone en juego su sueño mundialista en la altura de La Paz ante Bolivia: hora, TV y formaciones

Bolivia y Paraguay ponen en juego su sueño de ir al Mundial de Qatar

Se cierra una nueva triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas y el encuentro que dará inicio a la jornada tendrá como protagonistas a dos selecciones que se juegan sus últimas cartas para ir en búsqueda del ansiado boleto al Mundial de Qatar 2022. Desde las 17, en el Hernando Siles de La Paz (ubicado a 3.600 metros de altura), Bolivia recibirá a Paraguay. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte y televisará TyC Sports.

Los locales, luego de 9 encuentros (contando Eliminatorias y Copa América), volvieron a la victoria al imponerse por 1 a 0 ante Perú y mantienen viva la esperanza de clasificar a una cita máxima por segunda vez en su historia. Su única participación fue en Estados Unidos 1994. Con 9 unidades aparece en la anteúltima colocación, a seis de Colombia, elenco que actualmente estaría disputando el Repechaje.

Pese al triunfo, el entrenador venezolano César Farías haría algunas modificaciones. Marc Enoumba ingresará por Adriano Jusino y Leonel Justiniano hará lo propio en lugar de Luis Haquín. Además mantiene un interrogante en la zona media: Ramiro Vaca posiblemente por Juan Carlos Arce .

“Es un partido durísimo. Nosotros estamos de local, y tenemos la primera opción para ganar. Queremos hacer sentir nuestro fútbol y que el fútbol se sienta en la altura”, advirtió el entrenador en conferencia de prensa. No obstante, advirtió: “Paraguay no está de rodillas, es una gran selección”.

La Albirroja, luego de la igualdad como local ante Argentina y la caída contra Chile en Santiago, complicó su panorama y debe recuperarse cuanto antes. Con 12 unidades aparece en la sexta colocación y es el más inmediato perseguidor de Colombia.

Consciente de esta situación, Eduardo Berizzo planea realizar varias modificaciones dentro del equipo titular con respecto al 11 que viene de caer ante la Roja. En la defensa Juan Escobar ocupará el lugar de Robert Rojas y Junior Alonso reemplazará al suspendido Omar Alderete. Luego, en la zona media, ingresarán Richard Sánchez, Mathías Villasanti y Braian Samudio por Hernán Pérez, Ángel Romero y Ángel Cardozo.

“Ningún problema con mi contrato, sabré qué hacer en su momento, la Federación no me debe nada, no tengo cláusula de salida. No tienen que pagarme nada por despedirme, el problema es confiar en Paraguay, confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. Lo económico aquí no importa en lo absoluto”, manifestó el Toto, quien quedó en el ojo de la tormenta por lo acontecido ante Chile.

El estratega argentino fue claro en la previa a este compromiso: “Necesitamos victorias. Necesitamos puntos, y tenemos una gran oportunidad. Hay que trabajar y luchar”.

Bolivia volverá a tener acción en noviembre, cuando choque ante Perú en Lima y con Uruguay en La Paz. Paraguay, por su parte, tendrá dos duelos ante rivales directos: recibirá a Chile y visitará a Colombia.

Probables formaciones:

Bolivia: Carlos Lampe; Rodrigo Ramallo, Marc Enoumba, Jairo Quinteros, José Sagredo, Roberto Fernández; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Juan Carlos Arce o Ramiro Vaca; Marcelo Moreno Martins y Carmelo Algarañaz. DT: César Farías.

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Richard Sánchez, Jorge Morel, Mathías Villasanti; Braian Samudio, Carlos González y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

Estadio: Hernando Siles, La Paz

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Hora: 17

Televisación: TyC Sports

Tabla de posiciones: